Putu Mayam的中文译名“印度蒸米粉”，容易让人联想到是由印度同胞售卖。这道传统小吃如今已不常见，红山中心倒是有一家专卖摊位。That Putu Mayam Stall与人们的固有印象形成反差：招牌设计干净简洁，摊主更是一名华族中年男子。

陈得能在与顾客打交道过程中，找到传承古早味的意义。（陈渊庄摄）

摊主陈得能（46岁，Eljin Tan）在影视制作领域担任灯光师20年，有感于自由行业前景不明朗，而且年过40体力不如从前，三年多前萌生转换跑道念头。

作为小贩第三代，陈得能对这行并不陌生。摊位在2023年9月正式开业，一开始的客流量不如预期。他接受《联合早报》访问时说：“多年以来我开工前会到这个小贩中心用餐，感觉人潮很多，所以决定投标。没想到早上原来很冷清，因为附近只有几座组屋，顾客都集中在午餐时段。”

经过半年守候，生意才渐有起色，顾客从四方八面而来。采访当天，人流几乎没有间断。

新鲜椰丝混合班兰叶蒸出芳香。（陈渊庄摄）

顾客多为乐龄人士

陈得能每天清晨五六点，便到供应商处领取当天新鲜制作的米粉片，再买现刨椰丝。到了摊位，他先将椰丝拌入盐和班兰叶蒸热；一打开木制蒸笼，香气扑鼻而至。顾客上门时，他取出一包米粉片（内含两片）和一包红糖，再舀取适量椰丝装袋。这样一份售价$2.20。有顾客偏爱现吃热乎的口感，陈得能便直接将椰丝铺在米粉片上，卷起包好，稍等片刻即可享用。

顾客多为乐龄人士，他们经过摊位时，脸上会露出一种“很久没有吃到”的笑容。陈得能说：“安哥安娣会分享说以前印度人用头顶着竹盘在卖，一片5分钱。印象很深刻的是一对白发姐妹各吃一包，边聊边笑，大概是在讲小时候的事，那一幅画面很美。也有人吃了一口，静静抬头望着远方，应该也是在忆当年。”

喜欢印度蒸米粉的顾客，既有乐龄人士，也不乏年轻家庭。（陈渊庄摄）

每逢周末，一些孩子补习班下课后，跟着父母来光顾，然后有样学样，用手掐起米粉片来吃。陈得能坦言，印度蒸米粉不属于他的童年回忆，最初是为了谋生；没想到这款简单小吃，居然能带给顾客这么多欢乐。

▲That Putu Mayam Stall

地址：Blk 163 Bukit Merah Central #02-20 S150163

营业时间：上午7时至中午12时半（周日和一、公假休息）