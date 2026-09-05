从美术教师到甜点师傅，36岁的陈香荣（Teri Tan）一步一脚印，经过五年摸索与磨练，终从住家厨房走进属于自己的工作室。工作室周末开放，让公众直接购买糕点。

陈香荣开设的Teri’s Dessert Studio，周末开放给公众直接购买甜点。（陈爱薇摄）

陈香荣是一名娘惹，2019年辞去从事10年的中学美术教师工作，原本打算先休息一阵，没想到遇上冠病疫情；她于是翻找家族食谱，自学烹饪与烘焙。原本只是出于兴趣，烘焙甜点后来成为陈香荣与外界建立连结的方式。

有深厚美术功力托底，陈香荣的每一件成品都宛如艺术品。她告诉《联合早报》：“我以故事为灵感，结合传统与现代风味，专注于探索味道，不追逐潮流。用的都是天然食材，不加色素、添加剂和防腐剂。例如草莓酱以新鲜草莓捣成酱，甜度尽量减低。”

没有大肆宣传，靠着口碑和参加快闪市集，“Teri’s”这个品牌逐渐建立顾客群。经过五年耕耘，2026年8月陈香荣在后港开启事业新篇章。工作室不大，却是她迈向专业化经营的新起点，也为下一阶段发展打开空间。

传统糕点椰糖椰丝米糕得反复搅拌，制作过程长达五小时。（品牌提供）

传统娘惹椰糖椰丝米糕（kueh kosui，180克杯装$8；380克盒装$10）是招牌粿点。陈香荣很讲究，并非将拌好的面糊直接倒入模具蒸熟，而是反复搅拌，整个制作过程长达五小时。如此一来，成品口感更均匀，近似麻糬，越嚼越香。鲜刨椰丝、班兰汁和100%椰糖（不添加白砂糖），交织出自然清香与醇厚椰糖香。

柠檬磅蛋糕（左）以柑橘风味为主调，尤其适合搭配热茶或咖啡。右为双重巧克力挞。（陈爱薇摄）

咖啡蛋糕（Opera Gateau， $15／$35）加入母亲喜欢的香浓咖啡，搭配黑巧克力，苦甜鲜明。巴斯克（basque）芝士蛋糕有桂花和班兰两种口味（整个$28），蛋糕中央切开是柔软流心，质地浓郁滑顺。柠檬磅蛋糕（整条$20）配搭柚子糖霜及蜜饯柠檬，不含乳制品。它以柑橘风味为主调，质地较扎实，尤其适合搭配热茶或咖啡。

草莓香醋（左）和菊花野花蜜杯装蛋糕，口味清新。（品牌提供）

免费展示新晋品牌与本地作品

草莓香醋杯装蛋糕（$8）层叠海绵蛋糕、草莓酱、香草马斯卡彭（mascarpone）慕斯及果冻，果香和奶香交织。菊花野花蜜杯装蛋糕（$8）可尝到菊花果冻及菊花风味葡萄，为甜点增添淡雅花香。

工作室特辟空间，免费展示本地新晋品牌、艺术家、手作人及工匠作品。（陈爱薇摄）

Teri’s Dessert Studio不只是甜点工作室，陈香荣的目标是将它打造成一个“绿洲”（oasis）。工作室内免费展示本地新晋品牌、艺术家、手作人及工匠的作品，每两三个月更新。她说：“有时候新晋品牌最需要的不是资金或大型营销活动，而是有人愿意看见它们，认识它们，听听它们的故事。我希望慢慢建立一个社区，甜点能吸引人进店，故事则让人愿意留下来的理由。”

▲Teri’s Dessert Studio

地址：The Promenade@Pelikat #01-38, 183 Jalan Pelikat S537643

营业时间：星期六、日下午1时至傍晚6时，晚上7时至9时；星期一至五仅接受预订取货

订购网站：tabaous.com/teritinkers