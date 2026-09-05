厨师与餐饮同行联手，甚至跨界合作，往往能碰撞出不一样火花。强强联手不仅让厨师跳脱既有框架，也让食客有机会品尝更具新意的料理。碧山—宏茂桥公园内即将开业的Shared Table，是水疗业者与餐饮业者携手打造的全新滋养概念。劳明达街的Viva Lavender迎来新厨师，为原有的欧亚融合菜单，增添几许西班牙风情。

前艺人刘琦（右）与餐饮业者苏哲霖从餐饮出发，重新诠释“滋养”定义。（餐馆提供）

一汁三菜自由搭配

餐馆中央的共享长桌，成为食客围坐交流的中心。（餐馆提供）

前艺人刘琦在碧山—宏茂桥公园经营水疗中心多年，最近再度投入餐饮业。一直倡导休憩、疗愈与有意识生活的她，这次与惹兰勿刹Average Service餐馆创办人兼企业家苏哲霖（Jerls Su，36岁）携手，重新诠释“滋养”定义——滋养不只关乎身体，也包括围坐餐桌、共享美食的片刻时光。苏哲霖说：“ 我们希望创造这个空间，让人们可以围坐一起，体验如何度过时间，感受身处怎样的空间，思考与身边的人建立怎样的联系。”

餐馆将公园的盎然绿意延伸至室内设计，落地窗引入充沛自然光。随着一天不同时间的光线流转，白天适合悠闲用餐，入夜化身温暖私密的休憩角落。餐馆中央摆放一张以本地再生木材制成的共享长桌，成为围坐交流核心。户外是宽敞的宠物友善用餐区。

库斯库斯是粗粒小麦粉，以昆布高汤轻煮可尝到细腻鲜味。（陈爱薇摄）

滋养餐盘（$21.90起）灵感源自日本“一汁三菜”（Ichiju Sansai）饮食理念，食客可自由组合谷物、一道蛋白质、两款配菜及当日汤品。所有餐点也可单点。

谷物可尝试昆布风味库斯库斯（Couscousu），以昆布高汤轻煮，再加入裙带菜，带出细腻鲜味。库斯库斯是北非传统主食，由粗粒小麦粉制成，口感松散轻盈，带淡淡麦香。拌入莳萝、柠檬汁和柠檬皮屑的香草饭，富清新香草气息。

枸杞蜜汁熏鸭通过慢煎逼出鸭脂，鸭皮因此变得香脆，同时锁住肉汁。（陈爱薇摄）

蛋白质选择丰富，包括姜香芝麻油鸡腿、海南低温慢煮鸡胸、香茅鸡腿、枸杞蜜汁熏鸭、味噌三文鱼、烤比目鱼和宫保猴头菇等。配菜有香辣柴鱼豆芽与毛豆、腰果宫保天贝和松露蘑菇意大利面沙拉等。汤品轮换供应，包括南瓜汤、龙虾汤、味噌汤和蘑菇汤等。

自制鹰嘴豆泥配搭炒蘑菇和皮塔面包。（餐馆提供）

餐馆也提供其他轻食，例如以孜然红椒粉烤鸡肉串（$14.90），以及自制鹰嘴豆泥配搭炒蘑菇（$18.90）。甜点高蛋白焦糖香蕉松饼（$17.90）含32克蛋白质，可蘸椰糖及花生酱；椰子冰淇淋（$5.90）则搭配爽脆花生碎及椰糖淋酱。

咖啡（$6.50起）选用Brawn and Brains专为餐馆调配的咖啡豆，另有手工抹茶饮料（$6.50起）及本地品牌Tily Tea Singapore草本茶（$7起）。鸡尾酒（$20起）全天供应，独家口味泰式罗勒琴蕾鸡尾酒（$18），呈现草本香气与小米椒辛辣感。黄金芒果（$21）以龙舌兰酒、姜黄、芒果及辣椒调制。

Shared Table未来计划增设零售角落，售卖本地农产品、生活用品及自制饮品；同时推出周末市集和工作坊，并且与健身和健康生活品牌联办活动。餐馆希望借由这些体验，将“分享”理念延伸至餐桌之外，滋养心灵和社区。

▲Shared Table

地址：Ang Mo Kio-Bishan Park 1382 Ang Mo Kio Ave 1 S569932（9月14日开业）

电话：89982466

欧亚融合餐馆Viva Lavender围绕现代西班牙小吃、炭火烧烤、牛排与葡萄酒四大主题打造菜单。（餐馆提供）

西班牙小吃和炭火烤肉

Viva Lavender主厨白宇翔（右）与擅长西班牙料理的郭豪年，携手丰富菜单。（餐馆提供）

从明地迷亚地铁站步行不到10分钟，便来到主打欧亚融合菜的Viva Lavender。主厨白宇翔（Colin Peh，29岁）早年曾在米其林星级法式餐馆工作，其后转战两家西班牙餐馆，2025年加入新开的Viva Lavender。昔日同事郭豪年（Danny Kwok，31岁）则继续深耕西班牙料理，所任职的地中海风味西班牙菜Gaig餐馆结束营业后，白宇翔邀请他加入团队。

150天谷饲澳大利亚黑安格斯板腱牛排，外层焦香，内部保留鲜嫩。（陈爱薇摄）

菜单围绕现代西班牙小吃（Tapas）、炭火烧烤、牛排、葡萄酒四大主题。餐馆引进全球多家知名牛排馆采用的Josper专业封闭式炭火烤炉，结合炭火烧烤与高温烘烤；食材在炭火香气中快速熟成，烤出焦香外层之余，也保留内部的鲜嫩与汁水。多款配料和酱汁由店家精心调配而成，如红酒肉汁、青辣椒酱（Aji Verde）和阿根廷青酱（Chimichurri），为菜肴增添酸香、清新、辛辣及鲜味。

个人份牛排有八个部位供选择，如澳大利亚谷饲横膈膜牛排（Hanging Tender，$40）和西班牙草饲带骨西冷（$65）。和牛肋排（每100克$32）在店内以黄油熟成，待肉质发展出更丰富深邃风味后再烧烤。它与另一道1.6公斤干式熟成黑安格斯战斧牛排（每100克$28），都适合多人分享。

味噌黑鳕鱼搭配飞鱼籽白奶油酱及炭烤西兰花。（餐馆提供）

烧烤海鲜同样外焦内香。味噌黑鳕鱼（$52）搭配飞鱼籽白奶油酱及炭烤西兰花；炭烤章鱼（$48）以花椰菜泥、西班牙甜椒及腌花椰菜带出轻盈。非炭烤类味噌海苔意大利面（$30）拌以炙烧三文鱼及酱油腌鱼籽，北海道扇贝烩饭（$38）加入龙虾高汤、芝士及柚子胡椒风味ponzu珍珠。

炭烤章鱼以花椰菜泥、西班牙甜椒及腌花椰菜带出轻盈。（餐馆提供）

新推出小吃由西班牙风味及亚洲食材启发。冷食有章鱼酸橘汁腌鱼（$14）和西班牙冷番茄汤（$12）等；热食有烟熏日本鲭鱼（$14）和鳕鱼炸丸子（$18）等。以西班牙经典羊奶芝士（Manchego Cheese）制作的焦香蛋糕（$15），糖分和奶油比例精准，成功平衡芝士的锐利感，带有独特羊奶风味和坚果香气。

鳕鱼炸丸子搭配墨西哥烟椒蒜泥蛋黄酱，鲜美多汁。（餐馆提供）

调酒红桑格利亚（Sangria，$16）果香浓郁，轻盈清爽的白桑格利亚（$16）与海鲜和清淡小吃尤为相衬。星期一至四晚上8时前，自选葡萄酒第二杯可享50%折扣，鸡尾酒则享20%折扣。星期一至五餐馆推出三道式午间套餐，从$29起。

▲Viva Lavender

地址：161 Lavender St #01-02/03/04 S338750

电话：86687670