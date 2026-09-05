新加坡怡阁酒店（York Hotel Singapore）白玫瑰咖啡座为庆祝槟城小贩美食节举办40周年，推出特制T恤、绒毛小熊、包包吊饰和托特包。

美食节即日举行至9月20日，让食客以自助方式现点现吃，享用各种槟城食物。槟城炒粿条香气逼人，面条镬气浓郁，口感咸香滑嫩。点炒粿条前，建议先吃较轻盈的粿条汤，清甜暖胃。吃完炒粿条后，再来一碗浓厚的阿参叻沙，酸辣甜三重香味特别开胃。

其他美食，有槟城罗惹、鱿鱼蕹菜、椰浆饭伴以娘惹炸鸡，以及蚝煎等。甜品有红豆冰和煎蕊，最精彩的是花生面煎糕，外层金黄薄脆，内里铺满香脆花生。

促销期间，每单消费满$200，可获得一次抽奖机会，赢取酒店礼券和限量版收藏品。例如，以人气花生面煎糕为主题的T恤，煎蕊造型的可爱包包吊饰。

自助餐包括无限畅饮的咖啡、茶等饮料。收费为星期一至四成人$38++，孩童（5岁至11岁）$23++；星期五、六和日成人$42++，孩童$27++。

▲新加坡怡阁酒店

地址：21 Mount Elizabeth S228516

电话：67370511