老北京餐馆推出含六道精致菜品的“黯然销魂烧鸭套餐”，主打丰盛组合与精致口感。

这个套餐（$88++）包含前菜、主菜、特色米饭等丰富料理，适合四人共享，在星期一至五，午餐和晚餐时段限时供应。

“主角”是招牌爱尔兰烧鸭（半只），鸭坯经过数小时腌制并风干，再烤至外层薄脆酥香，鸭肉则保持厚实饱满、嫩滑多汁且不柴。最令人回味的是黯然销魂砂锅饭，名字玩周星驰电影《食神》的梗，看似平淡朴实，味道却出奇地醇厚鲜香。其米饭特别用爱尔兰鸭骨浓汤慢火煲制，服务员上菜时，会淋上特调酱汁，咸甜交织，衬托出米饭的清香，然后在饭上撒香菜、青葱和香脆炸油葱，美味更上一层。

酸辣汤浓郁开胃，切丝配料丰富。（餐馆提供）

套餐其他菜品，包括前菜洛神花小番茄、手拍黄瓜、蒜蓉炒芥兰和鱼片麻婆豆腐。手拍黄瓜咸鲜酸爽，蒜香突出，清脆爽口。鱼片麻婆豆腐酱汁浓郁，香而不燥，不会过于刺激，非常下饭，比纯肉末的麻婆豆腐多了一份海鲜滋味。

推荐加付$1++（原价$9++），享用一碗开胃的酸辣汤，酸香温和而不刺喉，入口后回酸悠长。汤中配以丰富多样的切丝配料，如豆腐、鸡肉、胡萝卜和木耳，口感滑润。

当红辣子鸡神奇蛋的“神奇蛋”，是香甜芒果酱。（餐馆提供）

套餐以外，可付费加点当红辣子鸡神奇蛋（$30）。鸡肉丁爆炒鲜红辣椒干和四川花椒，外皮炸得金黄酥香，内里保持鲜嫩多汁。菜品中有一个个盛在蛋壳里，看似蛋黄的“神奇蛋”，其实是细滑香甜的芒果酱。辣鸡丁蘸芒果酱，后者的甜味果香，恰好地平衡了火辣口感，既解腻又开胃。

单点餐单上的招牌菜肴，还有美人鱼胶原蛋白汤底（$98）和老北京薄饼（$28）等。

▲老北京

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