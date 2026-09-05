本地餐饮市场选择多样化，其中意大利餐的扩张势头强劲。新加坡米其林一星餐馆Buona Terra主厨丹尼斯卢奇（Denis Lucchi）与美国知名女厨南希西尔弗顿（Nancy Silverton），近日分别通过开设新店、餐馆搬迁与概念转型，推进新加坡新一波意式美食热潮。

三道式套餐尽显匠心

位于尼路（Neil Road）、新开张的意式餐馆Assaggi，是星级餐馆Buona Terra主厨丹尼斯卢奇所开。

星厨丹尼斯卢奇近期开设新意大利餐馆Assaggi。（餐馆提供）

这体现了卢奇近年来的餐饮多元化经营方向。他2024年在小印度罗威路（Rowell Road）开设休闲意大利餐馆Locanda。

相对于星级餐馆，新餐馆用餐氛围轻松温馨，菜单不复杂，只提供套餐。

三道菜午餐套餐$58++，可自选菜式，如章鱼马铃薯、贻贝意面、桃子鸭肉、朗姆巴巴（rum baba）雪糕甜点等。晚餐时段想细品美味，有招牌菜和意大利面两种套餐可选，各为$88++。

试吃的几道菜肴，前菜精致，主食入味，展现厨房团队的水平。

前菜酥脆番茄挞尽显匠心。挞皮属创新之作，融合了番茄汁、啤酒、面粉与鸡蛋，吃起来轻盈松脆。挞内馅料为奶香浓郁的布拉塔乳酪，上方缀以清甜的法国樱桃番茄，红橘相间，色泽诱人。

另一道小点，透过温度和风味的反差，带来舌尖上的惊喜。冰镇蜜瓜以辣椒和青柠腌制，搭配温热的鸭肉清汤，汤里滴上鼠尾草油。这样的搭配让人耳目一新。

配餐的面包让人回味，尤其搭配搅打黄油，吃起来轻盈顺滑。（餐馆提供）

配餐的面包也值得一提，外层刷上意式黑醋汁、香浓鸭油与合欢木蜂蜜，烘烤后外层焦亮，咬下去甜咸交织。主厨在桌边端上搅打黄油（whipped butter），经打发后，质地口感蓬松轻盈，涂抹在面包上，入口更顺滑。

意大利面的食材组合独具匠心，管状小面Tubetti以鳀鱼高汤烹煮，搭配荨麻（nettle）泥。出盘时，撒上黑柠檬粉、柠檬皮屑，以及金黄酥脆的酸种面包碎。

熟成烤鸭配烤桃子及茴香，鸭皮酥脆可口。（餐馆提供）

主食方面，14天熟成烤鸭配烤桃子及茴香，不妨一试。鸭肉外层刷上橙花蜂蜜搭配浓郁的鸭肉原汁，吃时可伴烤桃子和茴香泥，后者的清爽提香解腻。

▲Assaggi

地址：77A Neil Rd S088903

电话：89846495

网址：assaggi.sg

名厨引入意式烧烤新概念

另一边厢，美国名厨南希西尔弗顿与OUE餐饮携手，负责知名餐馆Osteria Mozza的搬迁安排，同时将美国的意大利烧烤餐饮概念Chi Spacca首次引入亚洲。

她于8月26日来新加坡开记者会时，宣布上述消息。

美国名厨南希西尔弗顿把意大利烧烤概念Chi Spacca带到本地。（餐馆提供）

融合意大利传统风味与加州时令食材的Osteria Mozza，原本位于乌节希尔顿酒店（Hilton Singapore Orchard），9月初迁至爱雍·乌节（ION Orchard）。新地点在商场内，提供全天候餐饮，主打披萨、意面，价格较为大众化。其中一道新菜式是罗马式Pizza alla pala长方形披萨，口感外酥内韧，质地轻盈，空气感十足。 另也会推出松露霜淇淋和三明治。

与此同时，Osteria Mozza原位于酒店的空间，将在今年第四季换上新装，迎来洛杉矶知名品牌Chi Spacca，展开为期一年的驻店计划。届时，新餐馆将主打烧烤佳肴、龙虾派等，适合聚餐时多人共享。

南希说：“Chi Spacca是我个人烹饪与饮食理念的缩影，与好友围坐在一张大桌旁，分享美食。这次将它带到新加坡做驻店计划，让更多食客有机会品尝、接触新的概念店，期待看到餐馆展现出不同于洛杉矶总店的风格。”