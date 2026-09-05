大型美食竞技节目，无论是韩国《黑白大厨：料理阶级大战》或中国《一饭封神》，其看点除了参赛大厨，还有“民间高手”来较量。他们同样怀着对烹饪的热忱，以自己的方式追求美味。

《一饭封神》第二季于7月底开播，当时访问了参赛的新加坡餐馆黑珍珠主厨陈少秋。看节目时，另一参赛者引起记者的关注，她就是在新加坡开私厨的中国宁波女厨师高丹艺。

在节目中，她以代号“路人乙”上阵，连名字都不透露。虽然闯关不成，但短短几分钟的出镜，已让人留下印象，引起好奇。于是，记者通过厨师友人联系上她。

高丹艺的烹饪经验和资历丰富多彩，为人却相当低调。她曾在2018年谢霆锋的美食节目《锋味》中夺得总冠军，之后与谢霆锋合作过不同项目。

曾在上海静安香格里拉酒店、Mr & Mrs Bund名店学习的她，展现了巾帼不让须眉的无限潜能。她在上海经营过私厨，并受到好评。此外，她也开设Shake、越南菜餐馆Bun Cha Cha、威士忌酒吧Black Rock等，曾有中国媒体形容她是“公认的明明可以靠颜值，却要拼才华的女神主厨。”

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经历疫情的沉淀后，她选择来新加坡“从零开始”，回归纯粹的烹饪状态，在Fable私厨发挥所长。

她说：“当私厨最让我开心的，是可以拥有掌控权，从选材用料到掌勺下厨，高度参与其中，从头到尾都是我要给食客的体验，我觉得很有意思。”

受东南亚料理启发

高丹艺的本科并非学厨，她在英国留学时，学的是工业设计。她的父亲对美食很讲究，家里也自己种菜养鸡，在耳濡目染之下，她的味蕾从小就特别敏锐。年少时曾在新加坡短期求学的她说，东南亚的料理和香料给了她不少启发。

在私厨做菜时，她不主张做特定招牌菜，而是根据食客的不同喜好口味创作。菜品中有一些宁波菜的影子，也有结合西餐元素的创意菜。

高丹艺说，宁波人的饮食中，有不少发酵食物，豆腐乳是她喜欢的食材之一，发酵后能产生鲜味。她在《一饭封神2》中呈现一道北海道带子，便是用腐乳酱来增加咸鲜味道。

另一道创意菜黑胡椒蟹炒年糕，以宁波年糕搭配蟹肉，再用柬埔寨黑胡椒、四川花椒等五种椒类研磨调酱，层次深邃，后劲十足。

从经营商业餐馆到开设私厨，抛开营销策略，专注于烹饪本质，哪怕只为一桌食客做菜，也要让大家吃得尽兴。高手在民间，美食的舞台不一定在米其林餐馆或电视节目里，对烹饪怀揣炽热温度的人，总能让烟火发光。