位于金文泰的斜阳大道（Sunset Way）从早期的乡野农地与丛林，逐步发展成一片以低矮住宅和私宅项目为主的幽静邻里。这里的斜阳大道邻里中心，没有大型商场的喧嚣，却有慵懒舒适的露天餐饮、文艺咖啡馆和众多宠物诊所。老蛋糕面包店、老字号西餐馆承载着几代人的生活记忆，近年来又添了个性咖啡馆和雪糕店，为这片宁静社区注入新的活力。

蛋糕展蝶翼绽放牛油香

在这家传统西果店，找回童年记忆中最美味的传统花生碎蛋糕。

过去，每逢喜庆佳节或生日，会收到不同口味的牛油蛋糕礼盒，最讨喜是蛋糕边铺满花生碎。那时的蛋糕没有现在的花哨慕斯或复杂糖霜装饰，却凭着实在口感、浓郁奶香，成为几代人心中无可替代的经典。

奶油角外层酥脆，内馅香浓丰盈。（黄靖晶摄）

店里仍然有当年的怀旧手作蛋糕，从香草、咖啡、椰子到巧克力口味的小方块蛋糕和蛋糕卷，应有尽有。如果想订生日蛋糕，也有不同口味和尺寸可选，还可请店家用粉红色牛油在蛋糕上写下：“生日快乐”，赏心悦目。

蝴蝶式杯子牛油蛋糕，蝴蝶翅膀造型别具巧思。（黄靖晶摄）

如果在众多糕点只能选三样，推荐蝴蝶式杯子牛油蛋糕（$1.70）、奶油角（$1.70）和奶黄泡芙（$1.70），配一杯热咖啡就是完美下午茶点。蝴蝶式杯子牛油蛋糕源自英国，是新马一带古早味西饼店的经典糕点。蛋糕经过巧妙切分，做出翩翩起舞的蝴蝶翅膀造型，扎实口感伴着浓郁牛油香，满载怀旧气息与时代韵味。

Balmoral Bakery售卖多款怀旧蛋糕与糕点。（黄靖晶摄）

其他招牌糕点，有水果杯子蛋糕、兰姆蛋糕、古早味牛油蛋糕、鸡肉派和咖喱卜等，简单朴实却风味十足。

▲Balmoral Bakery

地址：Blk 105 Clementi Street 12 #01-06 Sunset Way Residence S120105

海南炸猪排搭配香脆薯条，让人欲罢不能。（黄靖晶摄）

古早味海南炸猪排外酥里嫩

1984年开店的西餐馆Mariners’Corner，2021年从广东民路航运大厦（Maritime House）迁至金文泰斜阳大道。餐馆装潢充满六七十年代的复古氛围，摆放着古董、海报等收藏品，勾起老式情怀。不要错过招牌菜品海南炸猪排（$22.50）。猪肉外层炸得金黄酥脆，肉质软嫩多汁，淋上酸甜开胃的番茄和辣酱油（Worcestershire sauce，又称喼汁）酱汁，散发浓浓古早味，再配上金黄香脆的薯条，更是爽口。建议加付$5.80点套餐，包括沙拉、汤、蒜蓉面包、甜品，还有咖啡或茶，丰盛饱足。

▲Mariners’ Corner

地址：Blk 106 Clementi Street 12 #01-40 S120106

BCNC福建虾面，以意面搭配虾、蛤蜊，用自制参峇峇拉煎和青柠提味，创意十足。（互联网）

海鲜意面佐猪油渣别具风味

这家主打乡村风情的餐馆，富有异国气息。餐单亮点，是星期一至五提供价格亲民的平日午市套餐（$13.90+），包含西餐和本地风味。招牌BCNC福建虾面，融合西式意面与本地元素，以意大利面搭配虾、蛤蜊等海鲜，佐以猪油渣、自制参峇峇拉煎及青柠提味，创意十足。套餐含一杯饮料，可选冷泡茶或日本绿茶，加付$4.90+还能享用开胃菜和甜品。黄梨酥是人气甜点，酥香松脆的饼皮包裹着酸甜可口的黄梨馅，甜香不腻。

▲Buttercake N Cream

地址：Blk 106 Clementi Street 12 Sunset Way #01-52 S120106

雪糕口感绵密顺滑，乳香浓郁。（互联网）

手工意式雪糕自制焦香脆筒

雪糕店主打手工意式雪糕，自制焦香脆筒和精品咖啡。招牌焦香脆筒经过焦糖化处理，散发浓郁烘烤香气，与绵密雪糕形成酥脆与柔滑的口感对比。雪糕口味多样，开心果和85%黑巧克力最受欢迎，也有里斯花生酱、椰子荔枝等创新口味。另一亮点是以优质法国牛油制作的酪乳格子松饼，外脆内软，与雪糕相得益彰。咖啡则选用sudden coffee roasters咖啡豆，以浅焙豆明亮的果酸与花香，衬托雪糕的浓郁乳脂甜香。

▲Burnt Cones Gelato

地址：Blk 105 Clementi Street 12 #01-02 S120105