新加坡泛太平洋酒店Edge自助餐馆即日至9月20日，推出限定槟城风味主题晚餐“Heritage of Penang”。

食客可以尝到面煎糕、阿顺蚝煎、陈记薄饼，还有多款娘惹食物如娘惹乌打、娘惹甲必丹咖喱和娘惹咖喱鱼肚。甜品有麻糍、槟城豆沙饼、槟城煎蕊和腌制豆蔻等。行政总厨胡太平带来他的招牌槟城白咖喱面和炒粿条。槟城白咖喱面配猪血，以浓郁椰奶汤底为基底，佐以特制参峇酱及虾、墨鱼、蛤蜊、豆卜等配料，风味鲜明。

此外，自助餐提供国际美食，包括香煎可持续三文鱼配茴香泥、海鲜浓汤、鸡肉蘑菇卷和腌制巨型鱿鱼。餐后糕点选择多样化，从覆盆子玫瑰蛋糕、樱桃杏仁酥皮卷、柠檬开心果蛋糕到奶油芝士山核桃布朗，应有尽有。

限定主题晚餐从傍晚6时至晚上10时，成人收费$118++，儿童（6至12岁）$59++，含无限畅饮汽水。

▲Edge

地址：7 Raffles Boulevard，Marina Square，Pan Pacific Singapore Level 3 S039595

电话：68268240