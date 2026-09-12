新加坡西部两所最大学府新加坡国立大学和南洋理工大学，不仅是知识的殿堂，也藏着不少值得探索的美食。记者每回走进校园用餐，浓浓校园气息总让人仿佛重返求学时期，勾起几分青春情怀。相比校外餐馆，校园内不少餐饮选择价格更亲民，性价比也相对高。

对校友而言，回到母校用餐是一次重温旧地、温故知新的机会。对其他食客来说，借着觅食走进校园，在与平日不同的氛围中用餐，也别有一番趣味。

国大中餐馆新主厨新食尚

新加坡国立大学协会肯特岗会所的秀才中餐馆（The Scholar）2008年开业至今，原本服务多年的行政总厨胡雅琍2026年退休，迎来有丰富经验的陈顺煌师傅。