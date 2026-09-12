烤肉在韩国和日本都深受欢迎。韩国炭火烤肉深植于日常饮食中，通常搭配米饭、汤品及各式小菜，组成一桌完整饭菜。日本烧肉则常见于朋友和同事聚餐场合，边烤边聊，气氛比一般定食或拉面店更轻松。

韩式炭烤套餐飘家常味

继韩式餐馆Bibim Deli后，《黑白大厨》第一季名厨闵曜汉（Min Yohan）走入邻里，在后港开设以母亲家常味为灵感的Sansok。

《黑白大厨》名厨闵曜汉（左）在Sansok重新演绎母亲的家常味。（餐馆提供）

闵曜汉小时候，父母在建筑工地经营食堂，一家人住在旁边的狭小房子里。他目睹日常饭菜，如何为劳动阶级食客带来满足与快乐。闵曜汉希望重新演绎母亲的家常味道和成长岁月里的饭桌记忆，以及将厨艺生涯累积的超过1000款小菜食谱，融入适合一家人日常光顾的餐馆。

餐馆以天然木材、大地色调、传统韩式格纹装饰、韩国山川景色艺术作品，营造舒适氛围。开放式厨房里，食材经高温炭火下炙烤，形成酥脆和微微焦糖化表层；与此同时，内部水分被自然锁住，保留食材本味。

小菜是韩国饮食文化重要组成部分，体现主人待客的热情与慷慨。直接送上餐桌的，有韩式炒冬粉与腌鱿鱼发酵小菜；开放式冷藏柜里，则提供无限量添取的新鲜泡菜、黄瓜泡菜、菠菜拌菜及酱油腌什锦蔬菜。

套餐包括石锅饭、每日汤品及小菜，午间套餐四款，晚间套餐六款。

传统炭烤酥香烤牛肉嫩滑咸香，肉汁饱满。（餐馆提供）

韩式牛肉饼配杏鲍菇（午餐$15.90，晚餐$18.90）的手工肉饼，以韩式酱油、梨、蒜及麻油腌制。传统炭烤酥香烤牛肉（午餐$15.90，晚餐$18.90）嫩滑咸香，肉汁饱满。炭烤青花鱼（午餐$12.90（半条），晚餐$21.90（整条））盐腌后炭烤，鲜嫩中透着海洋风味。另有炭烤猪排骨、酱油蒜香鸡排和整条的辣椒酱鱿鱼。

切块青花鱼和白萝卜在微辣浓郁的酱汤中慢炖，清爽开胃。（餐馆提供）

餐馆也供应韩式炖汤。辣炖青花鱼（午餐$15.90，晚餐$18.90）将切块青花鱼和白萝卜在微辣浓郁的酱汤中慢炖；另有鳕鱼干海带汤、牛肉大酱汤和猪肉泡菜汤。可加点一份芝士蒸蛋、泡菜煎饼或海鲜煎饼。

另加$2即可享用DIY刨冰及无限量饮料。新张优惠期间，只需$1，优惠至2026年10月底。DIY刨冰可搭配三种酱料（巧克力、草莓及炼乳），以及六种配料（Lotus Biscoff饼干碎、Oreo饼干碎、玉米片、蜜红豆、爆爆珠及花生碎）。饮料包括麦茶、自制甜米露（Sikhye）和韩式梅子汁等。

在闵曜汉眼中，Sansok代表着韩国料理在新加坡的一种新方向——不只重视食物本身，也同样注重营养与待客之道，以及一家人共享一餐的简单快乐。

▲Sansok

地址：90 Hougang Ave 10, Hougang Mall #03-09A S538766

电话：89803520

Bari Bari Grand的铁板龙虾配和牛肉饼，实现海陆结合的奢华享受。（餐馆提供）

高级和牛龙虾上铁板

来自香港的铁板牛排餐馆Bari Bari，在市区开设升级版旗舰概念店Bari Bari Grand ，带来全新海陆高级铁板料理和升级版沙拉吧，酒单也扩大至清酒和葡萄酒。

每份高级肉类先由厨师在专业铁板上，快速煎封至三分熟，再放到加热至300摄氏度的热石牛排盘，铺上自制香草牛油，继续加热至食客喜爱的熟度。所有铁板主菜都配有自制松露薯泥、樱桃番茄、焦香抱子甘蓝及珍珠玉米。

连续四届荣获日本大奖的宫崎和牛，有四款A4和A5级部位供选择。（餐馆提供）

明星主菜是连续四届荣获日本大奖的宫崎和牛，有四款A4和A5级部位供选择，每150克价格介于$68至$88。另有两款宫崎和牛开胃菜——打入生鸡蛋的生牛肉塔塔（tartare，$25），以及搭配柑橘酱油的略煎生牛肉薄片（$25）。

明太子三文鱼搭配带子，适合喜欢海鲜的食客。（餐馆提供）

铁板龙虾配和牛肉饼（$49）打造奢华海陆组合，铁板龙虾（$69）融入浓郁芝士香气。鱼类有明太子三文鱼（$28）和照烧银鳕鱼（$32），可搭配带子。来自纯净寒冷海域的高级日本生蚝，每只$6.80起。

点选主菜或铁板套餐可免费享用美食吧，包含各式酱料、沙拉和甜点等。（餐馆提供）

点选主菜或铁板套餐，可免费享用美食吧。有多款可提升肉类风味的酱料，如蒜香浓郁的招牌Bari Bari酱、宫崎烧肉酱、日式烧肉酱、柚子洋葱酱和芥末酱。另有蔬菜、沙拉及其他主食，以及蕨饼、抹茶提拉米苏等甜点。

美食吧提供多款主食如米饭和意粉，确保食客饱足欢喜 。（餐馆提供）

户外休闲区适合点一些小食，如虾酱炸鸡翅（$11）、松露薯片（$9）、炸牛蒡（$9）和芝士骰子（$11），边喝酒边聊天。全天欢乐时光优惠，包括$3生蚝、$7葡萄酒和$70清酒等。

▲Bari Bari Grand

地址：15 Stamford Rd #01-82 Arcade@The Capitol Kempinski S178906

电话：62843788