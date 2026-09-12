周末早午餐的悠闲仪式感，让人慢下脚步、放松身心，享受美食与相聚的欢乐，也是对工作日快节奏的一种美好调剂。

首都凯宾斯基酒店的15 Stamford餐馆，每逢星期日推出人气“Tropical Sunday Brunch”早午餐，主打现点现烤的顶级海鲜、现切熟成肉类，搭配丰富热菜与精致手工甜点。波斯餐馆Shabestan则在星期日呈现“The Silk Road Caravan Brunch”，以烤肉串与各式炖菜，带领食客踏上丝路风味之旅。

新鲜海产现选现烤

15 Stamford餐馆的星期日早午餐，以丰盛多元的美食为卖点，强调食材的鲜度。食客可在海鲜台，从当日渔获中挑选喜欢的海产，自组成拼盘。每份海鲜拼盘均在开放式厨房现场烤制，可搭配多种自制酱汁，如参峇酱、黄咖喱、明太子荷兰酱等，烤好后再送到食客面前。

来自陆地和海洋的精选食物多姿多彩，食客可尽情享用优质生蚝、波士顿龙虾、雪蟹、刺身、伊比利亚橡果黑猪火腿、手工腌制肉类、熏鱼和欧洲芝士等。

传统经典区主打本地风味，包括现点现做的叻沙和烤鸡肉沙爹。（酒店提供）

传统经典区主打受欢迎的本地风味，从现点现做的叻沙、各种烧腊、点心到热菜，暖心暖胃。温润浓厚的叻沙最出味，浓郁汤面漂浮着一层鲜红辣椒油，面条吸饱带有奶香与辣味的汤汁，入口鲜甜且辣度柔和。沙爹也很讨喜，一串串烤至金黄色的鸡肉块，充满烟熏和辛香料香气，蘸上浓稠沙爹酱，甜中带微辣，搭配黄瓜、生洋葱和马来粽一起享用，解腻且平衡其重口味。

甜点包括中西式糕点，选择琳琅满目。（酒店提供）

吃完主食，可品尝琳琅满目的中西式精致小甜点。例如，招牌椰丝糯米糍（ondeh ondeh）蛋糕、荔枝玫瑰露蛋糕、巧克力玛德莲蛋糕、时令水果，还有色彩鲜艳的娘惹糕点。

星期日早午餐从中午12时30分供应至下午3时30分，成人$138++，儿童$69++。

▲15 Stamford

地址：The Capitol Kempinski Hotel Singapore，15 Stamford Rd S178906

电话：67156871

前菜拼盘三蘸酱各精彩

Shabestan新登场的星期日早午餐（$38++），从上午11时30分供应至下午3时，包含两道菜及无限量享用的前菜拼盘Mezze和雪糕。

Shabestan的星期日早午餐，包含无限量供应的前菜拼盘Mezze。（餐馆提供）

不同口味的烤肉串、烤鱼串和烤蔬菜串，各自精彩。（餐馆提供）

前菜拼盘Mezze包含三种自制蘸酱，用于搭配皮塔面包与皮塔脆片。除了受欢迎的鹰嘴豆泥，用核桃和烤红甜椒制成的果仁香椒酱（Muhammara），加入石榴糖浆、橄榄油和香料，滋味丰富。另外自制芝士特色蘸酱，还淋有橄榄油。

两道主菜可从菜单上不同品类挑选，比如炭烤类有经典波斯风味烤鸡肉串（Chicken Kubideh）、传统中东风味腌制烤鸡肉串（Shish Taouk）和酸奶腌鸡肉串（Jujeh Masti）等；炖菜类的传统炖鱼（Ghalieh Mahi），是一道浓郁辛香的波斯南部炖鱼，以芫荽、蒜头和罗望子慢炖而成，番茄鸡蛋为底，再加入葡萄干和葡萄。

雪糕选择包括波斯藏红花口味，以及经典香草与巧克力。

▲Shabestan

地址：The Pier at Robertson, 80 Mohamed Sultan Rd #01-13 S239013

电话：68361270