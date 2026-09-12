牛排餐馆Meadesmoore推出更多元的牛肉选择和创意菜。

餐馆向来主打较少见牛肉部位，新选项包括澳大利亚、日本、新西兰、爱尔兰和美国不同品种的牛肉。其独家售卖的，包括澳大利亚产商Pardoo Wagyu的Takeda 10牛肉（400克$220），以顶级大理石纹理的雪花脂肪为特色，曾获2025年世界牛排大赛“最佳谷饲西冷牛排”，拥有浓郁鲜味和黄油般的香甜。

牛肉经炭火简单炙烤，其间刷上牛脂，让表面形成香气四溢的酥脆外皮，吃时蘸少许海盐和柬埔寨贡布黑胡椒即可。无需过度复杂的烹饪方式，即可彰显牛肉本身的天然风味与肉香。

另一独家款日本北海道Dairy Wagyu三角肉（150克$78），经过炭火烤制，提升深沉浓郁的风味，层次更丰富。

餐馆在牛肉熟成步骤中融入创意，以威士忌、朗姆酒和波本等烈酒进行熟成，为牛肉增添更深邃的风味。

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除了牛排，餐馆也有其他牛肉菜肴，如自制牛肉XO酱烤带子、炭烤牛舌串、牛骨髓意大利面等。

▲Meadesmoore

地址：21A Boon Tat St S069620

电话：62272247

网址：meadesmoore.com