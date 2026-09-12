用台湾食材创出新意，这是精致餐馆Iru Den的最新烹饪方向和特色。

餐馆创立九年，创办人兼主厨刘骏义不断探索烹饪风格。最初名为Il Den，走意大利日本风，由于规模小，主厨“一脚踢”，逐步建立口碑。2021年迁至史格士路，更名为Iru Den，主打欧洲日式风。现在，主厨的个人烹饪特色愈发鲜明，融合日式料理的极致精准与欧式烹饪的细腻美学，展现台湾风味。

刘骏义是新加坡人，他到台湾侍酒师太太陈香璇的家乡屏东探访后，发现台湾食材丰富多元，启发了他的创作灵感。他并非做台菜，而是以自己的烹调方式，突出台湾食材如大红虾、乌鱼子、山胡椒等的风味。

开胃小点之一的大红虾吐司，选用台湾宜兰海域、以肉质鲜甜著称的大红虾。酥脆的盐酥鸡，为街头小吃添了一抹奢华。鸡肉撒上五香粉，铺上台湾皱皮青椒酱，再点一勺鱼子酱，一口吃下，咸香层层递进。

新加坡厨师刘骏义（右）的太太陈香璇是侍酒师，他到后者台湾家乡屏东探访后，发现台湾食材丰富多元，于是选用入菜。（餐馆提供）

盐酥鸡铺上台湾皱皮青椒酱和鱼子酱，味道更丰富。（餐馆提供）

台式冷面弹牙爽口，灵感来自台中面线，浸润在融入海胆与葱油的日式面汁中，再铺上屏东东港乌鱼子和葱花金枪鱼泥，重新诠释夏日消暑美味。

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主食A4澳洲和牛肋，搭配带有柠檬香茅般清香的台湾山胡椒酱，轻盈而独特。

牛肉搭配台湾山胡椒酱，后者自带一股清香，很开胃。（餐馆提供）

选坐在餐吧座位，还能看到主厨烹制卤肉饭的过程。砂锅在大火猛攻下热气升腾，芋头饭上铺着入味的慢炖卤肉、台湾地瓜与酸菜，香气四溢。

品尝多道菜肴后，对菜单上一道“妈妈的十年老菜脯”，留下深刻印象。它看似西餐套餐中常见的面包配餐菜品，但主角是刘骏义岳母腌制长达十年的老菜脯。

他说：“岳母送这些陈年老菜脯给我时，我发现味道非常浓郁芳香，后来决定主打台湾食材，我便第一个想要用它。”

刘骏义把老菜脯加入焦化黄油中，搭配以葱油饼为灵感、热腾腾出炉的葱花盐面包。深色的菜脯因岁月而增添厚实风味，为舌尖带来更醇厚的咸香滋味。一道食物让人吃出了时间的味道，以及一份对传统家常味的坚守。

刘骏义岳母送的陈年老菜脯（左），成为其创作灵感。他将菜脯加入黄油中，搭配“葱油饼”面包，咸香美味。（餐馆提供）

午餐套餐每人$128++，晚餐套餐每人$158++起。

▲ Iru Den

地址：27 Scotts Rd S228222

电话：89231127

网址：www.iruden.sg