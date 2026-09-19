The Warehouse酒店的Po餐馆原本主打南洋风味，随着新主厨吴晋贤（Fredric Goh，36岁）到来，菜单聚焦现代娘惹菜肴。吴晋贤说：“Po是‘婆婆’的意思，餐馆希望通过家的味道与故事，把人们聚在一起。我的料理融合祖母的传统食谱，以及我的个人诠释，希望食客感受到娘惹菜的鲜明个性，也让新一代食客有机会认识与探索娘惹菜。”

主厨吴晋贤将香料饭15种配料文在手臂，足见对娘惹菜的热爱，已刻入他的生命里。（餐馆提供）

经典薄饼（$32）是招牌人气菜肴，如今加入香脆猪油渣和樱花虾，增添口感与鲜味；可额外加配150克新鲜肥美龙虾（$26）。香料饭Nasi Ulam（$28）制作过程繁复，有多达15种香草、香料与咸香配料，包括较少出现在这道料理的扁鱼干、椰油和炸葱等。

酸甜辣交织的椰浆咖喱香蕉花，是一道较少见的娘惹菜。（餐馆提供）

象征团聚的节庆菜肴蟹肉猪肉丸鲍鱼汤（$15），在蟹壳酿入手工搓制猪肉蟹肉丸，这也是主厨祖母的做法。黑果猪颊肉（$36）以往是一年登场一次的年菜，鲜嫩丰腴的猪颊肉混合黑果独特的深沉气息，风味醇厚。菠萝蜜仁当（$22）以菠萝蜜取代肉类，虽为素食版本，仍保有鲜明娘惹风味。

其他展现主厨功力的菜肴，包括椰浆咖喱香蕉花（$24）、参峇杨桃烤虾婆（$42）和蟹肉猪肉五香卷（$20）等。

糯米咖椰糕口味雪糕三明治，以手工蛋卷取代面包片夹雪糕。（餐馆提供）

新甜点糯米咖椰糕（kueh salat）口味雪糕三明治（两片$12），以手工蛋卷取代面包片夹雪糕。另两款口味是尖必辣焦糖布丁（$14）和班兰椰香意式奶冻配椰子碎粒（$14）。

餐馆从2026年9至11月首次推出的餐饮系列有促销，9月份点一份黑果猪颊肉及两份蟹肉猪肉丸鲍鱼汤，可获赠一份指定甜点。

▲Po

地址：320 Havelock Rd S169628

电话：89713968