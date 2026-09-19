意大利美食丰富多样，从意大利面、披萨到雪糕，通过优质新鲜食材和简单烹饪方式，展现出深厚文化传承。在食肆林立的厦门街（Amoy Street），意式雪糕店Mondo庆祝开业一周年，推出颠覆想象的创意口味雪糕。意大利餐馆Gotti则奉上20多道新料理，让食客细品意大利风味。

肉骨茶椰浆饭雪糕风味逼真

肉骨茶和椰浆饭是人气国民美食，Mondo雪糕店将这些大家熟悉的味道，转化为冰凉甜美的雪糕（$8起），风味逼真。

新登场的黑蒜、香草与胡椒子雪糕，灵感源自肉骨茶。黑蒜带有近似黑松露的鲜味，胡椒子的辛香则平衡香草的奶香，散发肉骨茶柔和而香辣的风味。烘焙荞麦与蜂蜜雪糕，散发浓郁的谷物烘焙香气，以蜂蜜调和，风味温润而优雅。

新口味冰糕以咸甜交织碰撞辛香料。酸柑、焦糖酱油与鸟眼辣椒雪糕，融合酸柑的酸爽、焦糖酱油的咸甜，并伴随后劲十足的椒辣。

受椰浆饭启发的茉莉香米、椰子与参峇焦糖冰糕，是惊喜指数最高的口味。入口先是浓郁的椰香米饭味，随后焦糖与参峇酱的香甜微辣层层展开，精准捕捉椰浆饭的精髓。椰香糯米饭冰糕，除了椰奶与椰水的清爽，还能吃到一颗颗有嚼劲的糯米饭粒。芒果、青柠与香茅冰糕将香茅草本香融入芒果中，充满热带风情。

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特调咖啡饮品系列，以浓缩咖啡搭配自制奶盖。（品牌提供）

此外，店家也推出创意特调咖啡饮品系列，以浓缩咖啡搭配自制奶盖。Amarena（$11）味道深沉浓郁，带有黑樱桃果醋、红酒醋与橙皮的甜美果香调。风味大胆的Fungo（$11），融合香菇、黑可可、黑蒜和百里香，诞生咸甜交织的奇特组合。

自制冰沙Sluuush，冰凉解暑。（品牌提供）

不喝咖啡的话，推荐自制可乐柠檬水（$8），带有焦糖的深沉风味，桂皮、八角等香料的温和气息，以及柠檬水的明亮酸度。相较于普通罐装可乐，它的口感更加轻盈、解腻且富有层次，喝了令人神清气爽。另外，自制冰沙Sluuush系列让食客搭配自选冰糕口味。

店家有许多雪糕口味，首推两款经典口味：西西里开心果和皮埃蒙特榛子；两者皆有香醇顺滑的坚果香，适合搭配一杯冰拿铁。

▲Mondo

地址：92A Amoy St S069911

手工意面风味浓厚

Gotti餐馆的意大利风味，体现在慢工细作的酱汁、新鲜食材和手工意面。

招牌Puttanesca披萨，富有鳀鱼咸香味。（餐馆提供）

招牌Puttanesca披萨（$36++）以意式海鲜面酱为底，融入刺山果、橄榄、番茄、鳀鱼和欧芹，并铺满风味浓重的坎塔布里亚鳀鱼、莱奇诺（Leccino）橄榄、烤番茄与香脆刺山果，层次丰富。高咸度的鳀鱼味道偏重，可加布拉塔芝士（$10++），以其清甜奶香加以平衡。

朝鲜蓟馅意大利饺，具朝鲜蓟的淡淡青草香。（餐馆提供）

自制绿色朝鲜蓟馅意大利饺（$32++），内馅包含朝鲜蓟、新鲜番茄、马郁兰、烤榛子、意大利绵羊芝士及橙油。朝鲜蓟是这道料理的关键，带有淡淡青草香，加上绵密芝士的奶香，整体口感清鲜细腻，越嚼越有味。

香烤章鱼脚肉质软嫩，外层焦香。（餐馆提供）

香烤章鱼脚（Tentacolo di Polpo，$36++）选用澳大利亚野生章鱼，先以低温慢煮法烹制两个半小时，再经烧烤，配以慢炖油封番茄、韭葱、柑橘风味的自制番茄泥、杏仁片及薄荷油。章鱼肉质软嫩，外皮酥脆，带有微微焦香，弹牙而不软烂。

▲Gotti

地址：78 Amoy St S069897