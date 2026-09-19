工业区内卧虎藏龙，记者走访两家开业十多年的海鲜餐馆。它们各有一批忠实熟客，菜品经过多年磨合，水准稳定。

邓福晋（右）和黄俊伟师徒联手，在位于乌美汽车城的新地点，将亚龙湾海鲜小厨打造成更具规模的餐馆。（关俊威摄）

新餐馆邀厨神壮大阵容

亚龙湾海鲜小厨2013年始于宏茂桥，由夫妻档邓福晋（63岁）和张倩玲（63岁）创办，后来先后搬到大巴窑北、实龙岗北和诺维娜。2026年9月亚龙湾物色到乌美汽车城新地点（近乌美地铁站），还找来曾获2023年“环球厨神挑战赛”三料总冠军的徒弟黄俊伟（31岁）加入，打造更具规模的餐馆。新餐馆设四个备有卡拉OK系统的包间，小包间可坐10人，大包间可摆六桌。

火山鸡是邓福晋在新加坡首创，选用1.5公斤樱花鸡，经炙烧后，外焦内嫩 。（关俊威摄）

熟客都不会错过的招牌火山鸡（$42，须一天前预订），是邓福晋在新加坡首创的菜式。尽管后来市面上出现不少类似版本，亚龙湾的火山鸡至今仍占有一席之地。约1.5公斤的樱花鸡腌制入味，却不掩鸡肉本身鲜甜，经火焰炙烧的鸡皮，带淡淡焦香。

橙味焗寸南排（$20／$40）以鲜橙汁调制酱汁，酸甜果香增添清爽滋味，平衡肉香厚重感。蒜花酸柑炸野生鱼尾（时价）撒上以酸柑汁腌制的生蒜粒和小辣椒，酸柑汁让生蒜的辛辣感变得较柔和，与炸鱼的鲜味及油香出奇合拍。

亚龙湾新菜蒜蓉九节虾蒸陈村粉，虾肉紧实弹牙，比肠粉更滑顺的陈村粉，吸饱鲜美汤汁。（餐馆提供）

曾在多场国际大赛中脱颖而出的黄俊伟，擅长从熟悉食材中寻求突破。胡椒鲍鱼猪肚包鸡汤（$138）将甘榜鸡塞入猪肚内炖煮，汤底以胡椒提香，再加入鲍鱼增添鲜味，也让这道汤品多了几分贵气。蒜蓉九节虾蒸陈村粉（时价）的九节虾，肉质紧实弹牙，鲜甜浓郁，虾膏丰腴。薄而带韧度的陈村粉比肠粉更爽滑，蒸后吸饱虾肉与虾膏释出的鲜美汤汁。

其他菜肴如鸳鸯河粉、泰式生捞海蜇头、真加露蒸苏东、生炒野生鱼肠、美人鱼炒秋葵也各有拥护者。

▲亚龙湾海鲜小厨（Yalong Bay）

地址：61 Ubi Ave 2 #01-13 Automobile Megamart S408898

电话：84574885

东味的干烧苏东以小火将苏东煮熟，确保其肉质柔软Q弹。（陈爱薇摄）

茶熏鸡烧烤肉留住熟客

从玛丽蒙地铁站步行约5分钟，便来到一个小型工业区。“东味”藏在建筑底层，很容易错过；但一路相随的熟客，照样循着熟悉味道摸上门。

主打海鲜和烧烤的东味始于2012年，最早开在菜市，后来迁至芽笼23巷，有三四年落户碧山。餐馆菜肴没有搞太多噱头，但味道实在，适合朋友和家庭聚餐享用。

炒福建龙虾面以接地气方式，为东味的餐桌增添奢华感。（餐馆提供）

招牌菜茶熏鸡（半只$26，一只$52）以有机甘榜鸡、茶叶与香料烹制。茶香不抢鸡味，鸡肉鲜嫩，咀嚼间渐渐回甘。干烧苏东（$33／$64）以小火将苏东煮熟，确保它保持柔软Q弹，再涂上特制腌料烧至收汁。自制豆腐与菜脯肉碎（$15／$30）的豆腐，顺滑而不失豆香，菜脯炒肉碎特别下饭。炒福建龙虾面（$70）以很接地气方式，为餐桌增添奢华感。

酥炸四季豆虾球是东味较特别的一道咸蛋黄料理。（陈爱薇摄）

海鲜类当然少不了黑胡椒螃蟹（两只$60）和咸蛋螃蟹（两只$68），一只约500克。另有黑胡椒魔鬼鱼、自制虾饼、酥炸四季豆虾球、龙虾粥和龙虾泡饭。粉面饭类从$7，如月光河粉、菜脯河粉、猪脚炒米粉、咸香五香花肉饭、海鲜泡饭等。

牛排火候掌握恰好，外层焦香，切开内里粉嫩，是东味受欢迎烧烤菜式之一。（陈爱薇摄）

周末餐馆推出多款烧烤肉类，包括羊排（一根$17，至少两根）、烤和牛西冷（约500克$90）、伊比利亚黑毛猪肉（$50）和烤制波特豪斯牛排（Porterhouse Steak）。谷饲200天的波特豪斯牛排里脊部分，比普通T骨牛排更大、更厚。战斧和牛排（每100克$14）则须三天前预订。

东味在玛丽蒙地铁站附近工业建筑的底下一层。（陈爱薇摄）

餐馆备有多款酒精饮料及烈酒，从欧洲红酒、白酒、气泡酒、葡萄酒，到苏格兰威士忌、日本清酒及烧酎等，并不时举办葡萄酒配餐活动。周二至周日傍晚5时至晚上7时欢乐时光，啤酒六瓶$36，葡萄酒一杯$10，瓶装葡萄酒及清酒$48起。

▲东味（Eastern House of Seafood）

地址：37 Jalan Peminpin #B1-02 Lobby 1 Mapex S577177

电话：91508172