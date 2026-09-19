到韩国餐馆用餐，喜欢点一份煎饼，以前会选海鲜煎饼，最近心仪绿豆煎饼。

韩国绿豆煎饼是一道传统美食，制作时先将泡软的绿豆磨成浆，再加入猪肉和各种蔬菜等配料，经半煎炸而成。它起源于朝鲜平安道，早期常用于祭祀或酒席，用来增添分量、充饥果腹。富人吃肉，穷人则用廉价绿豆做饼，因此它也被称为“贫者饼”。

韩国传统市场里售卖这道代表性小吃的档口，总是挤满排队人潮。绿豆煎饼蘸酸甜洋葱酱油可解腻，也适合佐以韩国米酒一起享用。

在本地韩国餐馆Joong San尝到的咸味绿豆煎饼，最让人回味。每天浸泡新鲜绿豆，手工研磨成浆。厚实的绿豆饼煎至外层金黄酥脆，一口咬下发出咔嚓声，内部仍保持软嫩、绵密口感，肉香与绿豆天然坚果香气达到完美平衡。

韩式参鸡汤专卖店Modu High也供应绿豆煎饼，以磨碎的绿豆、蕨菜和鸡肉制成，口感香脆，比Joong San更为扎实。店内另有一款绿豆参鸡汤，同样巧妙融入绿豆，与煎饼一润一脆，充分展现绿豆的滋补与清爽，尤其适合在闷热天气食用。

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韩国人对绿豆的青睐，融合了历史气候背景与中医食疗传统。中国人习惯将绿豆做成清凉甜品，如绿豆汤，韩国人则倾向做成咸味主食、小吃或凉粉。在朝鲜半岛历史上，绿豆是非常重要的农作物。由于生长周期短、对土壤要求不高，绿豆在荒年或粮食短缺时常被用作替代主食。韩国饮食文化深受中医传统影响，讲究药食同源，绿豆不仅是粮食，更是解毒、降火良药。

在韩国，下雨天吃绿豆煎饼、喝韩国米酒是流传已久的饮食文化。当地人认为，下雨的沙沙声和煎绿豆饼时油滋滋的声音非常相似，因此每逢雨天，绿豆煎饼店总是座无虚席。它也是韩国中秋节、春节等重大节日不可或缺的传统食物。来临中秋节，不妨边赏月边享用香喷喷的绿豆煎饼，感受另一番韩式风情。