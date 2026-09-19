主打创意亚洲菜，Jiak Kim House不断推陈出新，新菜单从新加坡的印度菜、娘惹料理，以及各籍贯如客家、潮州、海南等不同饮食文化中获取灵感。

主厨兼合伙人萧梓钦说：“亚洲美食是不同文化交融的结晶，每道菜都承载着几代人的故事、传统与记忆。我希望以现代视角呈现这些亚洲菜肴，向这份美食文化致意。”

萧梓钦是新加坡人，厨艺经验丰富多元，学过法国料理、中餐、印度餐等，因此在创作新菜品时，发挥自如。几次品尝他的菜肴，发现他总能以现代精致的料理手法重新诠释熟悉的味道，呈现方式令人耳目一新。

小菜纸包鹌鹑（$24），灵感源自初他入行时，学做的纸包鸡；亚洲塔可（$18）是中西合璧的趣味之作，用酥脆炸腐皮替代传统塔可饼皮，馅料为辣椒螃蟹或印度烤鸡，口感层次丰富。

一般西餐以面包配餐，萧梓钦则改用可颂面包的做法，制成宛如千层糕的方块造型，搭配咖喱。海鲜乌打茶碗蒸（$24）除了鲜虾和带子，还加了香辣乌打注入南洋风，再缀以海胆与鱼子酱添奢华滋味。

海鲜乌打茶碗蒸，在日式茶碗蒸里加入乌打，这个食材组合有新鲜感。（餐馆提供）

海南猪肉千层酥以精致法式千层酥的方式呈现，和一般海南咖喱饭吃法不同。（餐馆提供）

主菜向经典海南咖喱饭致敬。这道海南猪肉千层酥（$44）以精致法式千层酥（Mille-Feuille）的方式呈现，外层覆上酥脆的脆米，咬下时卡兹卡兹作响。搭配咖喱酱汁与烤黄梨，一会儿辛辣一会儿酸甜，吃得过瘾。其他主食还有辣椒螃蟹算盘子、潮州泡饭。

甜点汤圆麻糬曲奇（$22）以黑白芝麻意式雪糕，搭配温热花生曲奇，切开后是拉丝的软糯麻糬内馅，冰火交融、软糯与爽脆的口感形成鲜明对比。

▲Jiak Kim House

地址：5 Jiak Kim St #01-17 S169425

电话：98315430

网址：www.jiakkimhouse.com