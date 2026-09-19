第三代掌舵人沈伟杰（35岁）三年前放下教鞭，加入家族生意。他说：“除了因为这是家族多年的心血，我更希望让美味传承下去。”

坐落于沈氏坊巴刹与熟食中心（Sims Vista Market & Food Centre）的老字号汉发糕饼屋（Hung Huat Cakes and Pastries），半个世纪以来烘焙出多种传统糕饼。平日卖豆沙饼、老婆饼、 麻薯饼，逢年过节主打新年年饼和中秋月饼，都是饕客最熟悉的味道。

从小就到档口帮忙的沈伟杰说：“记得五六岁时，爸爸给了我一箱豆沙饼和一个小钱包，让我帮忙叫卖。”这段童年小差事，让他学习沟通和销售技巧，与街坊邻里建立深厚情谊。

守业不忘创新，他积极研发新口味，比如北海道牛奶麻薯饼。中秋一款开心果巧克力月饼，为传统口味添加新鲜感。

汉发糕饼屋售卖不同手工传统糕饼，除了潮州酥皮月饼、烘皮月饼，还有少见的潮州朥饼。（邝启聪摄）

先后加入汉发、与沈伟杰一起打拼的，还有他的姐姐沈玮瑜（40岁）和妻子蔡雪琪（35岁）。他们家庭凝聚力强，分工合作，沈玮瑜负责管理中央厨房、物流和财务，妻子则参与手工制作。

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从推车到档口走过半世纪

沈伟杰的祖父早年在芽笼一带推着小车售卖面煎粿，1976年起在沈氏坊熟食中心开档。他的父亲沈兴汉（68岁）原本从事木工，母亲廖石满（65岁）则精通烘焙，两人接手经营档口后辛勤耕耘。现在由第三代打点生意，父母退居幕后，在中央厨房负责管制出品。

蔡雪琪婚前对传统糕饼一窍不通，如今已掌握了手艺，做起糕饼来得心应手。“我虽然是土生土长的新加坡人，但很少吃传统糕饼，拍拖后才开始接触黄梨挞、上海核桃酥、潮州酥皮月饼。”从零开始的她，特别感谢家婆的耐心教导，让她一步步掌握制作手艺。

多年来，汉发糕饼屋选用真材实料，并售卖少见的糕点，如传统潮州朥糕、朥饼。

老字号汉发糕饼屋第二代负责人沈兴汉（左二）和妻子廖石满（中），现在将生意传给女儿沈玮瑜（左一）、儿子沈伟杰（右一）和媳妇蔡雪琪。（邝启聪摄）

这份对传统口味的坚持和不妥协，让食客不断回头。沈伟杰透露，常客当中包括远在国外如伦敦、冰岛的新加坡人，他们一回国都来买糕饼解馋。

为了精益求精，沈伟杰平日积极品尝不同甜食糕点，了解制作方法，钻研新品；出国时，也会特地走访当地传统饼家。

糕饼生意多年来维系着一家人的感情，沈玮瑜和沈伟杰姐弟的孩子，也在这个充满饼香与人情味的环境中长大。他们都认为，第四代孩子从小耳濡目染，更懂得珍惜和欣赏传统文化。

▲汉发糕饼屋

地址：49 Sims Place #01-48 S380049

电话：89964902

网址：www.hunghuatcakesandpastries.com

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