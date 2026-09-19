从吉隆坡国际机场（KLIA）驱车约45分钟，便来到雪兰莪州新村仁嘉隆（Jenjarom）。不少人对它的认识，仅限于佛光山东禅寺每逢农历新年举办的平安灯会暨花艺展。这座新村其实藏着深厚人文底蕴与历史故事，可考虑在当地民宿住上一晚，放慢脚步感受短暂宁静，也把时间留给巷弄里的古早味。

“蒜味油炸粿”的住家档口，门前仅挂着一幅布条。（陈爱薇摄）

“蒜味油炸粿”开在住家内，没有招牌，门前挂了一幅布条标示；循着村民骑电单车前往的方向，再顺着面粉与热油交织的香气，便能找到。店家经营超过40年，杨氏第二、三代齐上阵、忙前忙后的身影，朴素温暖，看着令人动容。多数食客选择打包带走，若是堂食，店家会贴心地将油条剪成小块。

油条只有蒜味，咸煎饼只有红豆馅，都不供应原味。（陈爱薇摄）

油条的蒜味没有想象中浓烈，入口先是面粉与油香，细嚼之后，尾韵才透出蒜头的微辛与甘甜。油条本身口感颇有特色，不走寻常“外酥内松”路线，而是带近似面包的糯感。店家只卖一款蒜味油条，没有原味。另一个选择是红豆馅咸煎饼，店家在自制红豆馅中加入蒜头。

传统福建花生汤与油炸小食很契合。（陈爱薇摄）

这里不见豆浆配油条，倒是有花生汤（当地人称豆仁汤）和红豆汤。这座新村以福建人居多，花生汤在中国福建相当常见，和广式浓稠花生糊很不同。花生在文火慢熬中，油脂与蛋白质渐渐溶入水里，清汤转为奶白色，却仍能吃到整颗绵软的花生。

早年大多数村民务农，油条这类有饱足感的面粉食品，是受欢迎的早餐选项。如今它也成为下午茶良伴，周末有许多外地人前去探店。油条和咸煎饼一个1.30令吉（约0.40新元），花生汤和红豆汤一份2.60令吉（约0.80新元）。

除了蒜味油条与花生汤，仁嘉隆还有许多隐藏版住家美食。洪家包最欢迎的是炭烤叉烧包，以及加入沙葛包菜等的大肉包。无招牌的“榜舍龟”还得有熟人引路，店家以现磨糯米粉制作咸馅或甜馅永春糕点。

手写的价钱表格外有温度。（陈爱薇摄）

▲仁嘉隆蒜味油炸粿

地址：S-59 Lorong 8, Kampung Sungai Jarom 42600 Jenjarom, Selangor

营业时间：周一和五下午3时至晚上9时，周二、三、六和日上午6时至9时，下午3时至晚上9时，星期四休息