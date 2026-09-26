连续于2025和2026年获选米其林“必比登推介”（Bib Gourmand）的Kitchenman Nasi Lemak，记者原以为是由马来同胞主理，没想到老板竟是一名来自马来西亚怡保的华裔。难怪这里的炸鸡虽带有鲜明的马来风味，整体却稍显内敛，辛香味没那么张扬。

店面在明地迷亚地铁站附近的轻工业建筑内，2023年底开业。冷气店面装潢简约低调，记者在平日午后4点多光顾，数名马来员工在前台和厨房待命。点了最经典的香料炸鸡腿椰浆饭（$13.80），下单后听到厨房开始忙碌，等候约20分钟，椰浆饭终于上桌。

硕大鸡腿经过辛香料和酱料腌制，呈现自然深褐色，没有嘛嘛档炸鸡常见的鲜红外衣。炸至酥脆的外皮散发诱人香气，各种辛香料彼此交融，没有哪一种特别抢风头。鸡肉依然保有油脂与肉汁，雪白的肉质连骨头都透着新鲜。

椰浆饭本身味道平衡，米饭芳香Q弹，椰浆香气清晰可辨，却不夺米香。配料分量足，江鱼仔、花生米、日本黄瓜片一应俱全，荷包蛋的蛋黄仍带流心。参峇辣酱的甜味主要来自洋葱，而非单靠白糖堆出来，辣、甜与辛香层层交叠，彼此衬托。

除了炸鸡腿，椰浆饭也可搭配炸鸡胸、黄姜鸡、咖喱鸡、参峇炸鱼等。

“六大天王”以茄子、臭豆、羊角豆、四季豆苗、豆干和天贝炒出精彩。（陈爱薇摄）

点炒菜时，记者“贪心”地点了一份“六大天王”（$13.80），除了常见的四大天王——茄子、臭豆、羊角豆和四季豆苗，还加入豆干和天贝（tempeh）。参峇香辣开胃，将六种食材的滋味炒得鲜明，香气十足却不会油腻。店里所有料理都不含猪肉、猪油和味精。

冷气店面低调藏身轻工业建筑内，爱吃椰浆饭老饕还是会找上门。（陈爱薇摄）

有食客认为，炸鸡椰浆饭和参峇炒菜的售价偏高。在考虑性价比时，店家选用新鲜优质食材，以及炒制辛香料和参峇辣酱所投入的时间与心力，也得一并纳入考量吧！

▲Kitchenman Nasi Lemak

地址：2 Kallang Ave #01-08/13 CT HUB Si339407

电话：91426586

营业时间：上午11时30分至晚上7时30分（星期天休息）