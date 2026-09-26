一直觉得邱松铭（Gwern Khoo，45岁）个子不高，心气却不小，是个很有想法的人。很多人对他的认识，或许仍停留在“超好面”（A Noodle Story）联合创办人——这家店连续10届入选米其林“必比登推介”。曾在高级餐馆工作的他，从未放下对精致餐饮的追求，2023年创办了法式餐馆White Bird，今年更将餐馆升级至更高规格。

邱松铭告诉《联合早报》：“我小时候是在父亲烧腊摊的烟火中长大，从没踏进过高级餐馆。”他在理工学院修读工程系，因不感兴趣，后来索性退学想另觅出路。不料，父亲烧腊档陷入经济困境，为分担家计，邱松铭转当了六年的全职军人。其间，父亲到民众俱乐部报读烹饪课，邱松铭在耳濡目染下，对烹饪产生兴趣，退役后报读新加坡酒店协会酒店与旅游管理学院（SHATEC）。

毕业后，他曾在Iggy’s和Waku Ghin餐馆工作，并趁休息日争取到江振诚（Andre Chiang）主理的Jaan，以及苏鲁本（Emmanuel Stroobant）主理的Saint Pierre，无薪实习。他说：“我是为了观察这些大师如何处理一个扇贝或一个松露，这颗种子后来孕育出我的第一个餐饮概念。”

邱松铭（左）和谭晏桦在2013年创办的超好面，连续10届入选米其林“必比登推介”名单。（档案照）

2013年他与SHATEC同窗谭晏桦在厦门街熟食中心创业，开设超好面。摊位以西班牙猪肉、日式温泉蛋和港式云吞颠覆传统云吞面，并加入天然提鲜的紫菜和虾米调味，标榜“新加坡拉面”，成功闯出名堂。

开在市区办公楼内的法式餐馆White Bird走亲民路线，装潢与服务皆不失质感。（餐馆提供）

七道式“厨师发办”$90

面摊经营10年后，邱松铭决定在市区开设走亲民路线的法式餐馆White Bird（前称White Bird Scramble）。他说：“一份$300法式品鉴菜单，在我眼里看到的不是奢华，而是当年那个年轻的自己。那时的我，只能站在窗外往里看，无法进去用餐。餐饮应该予人一种受到欢迎的体验，而不是感觉自己遭排除在外。

“我希望营造一个轻松悠闲氛围，顾客无须付米其林级别的高昂价格，也能以世界级料理庆祝人生重要时刻。”

开在办公大厦二楼的餐馆，午餐主打法式简餐，晚餐是“厨师发办”（omakase）套餐。餐馆最初只是一个座位有限的开放式用餐区，以油桶改造成的座椅和涂鸦风格的木桌，带出趣味街头嘻哈风。经过三年打磨，邱松铭更确认自己走对了方向，将餐馆迁至同层更大的空间，装潢也提升一个档次。

挪威峡湾三文鱼以低温慢煮，搭配甜豆、鲑鱼卵、青海苔和昆布汤汁。（陈爱薇摄）

厨师发办晚餐分傍晚6时和晚上7时30分两个时段（星期天休息）。七道菜肴（每人$90++）各有主题，依序为惊喜、纯粹、回忆、玩趣、主角、清新与压轴，层层铺陈，让食客犹如欣赏一场精心编排的舞台演出。

薯泥、杏鲍菇、黑松露与生鸡蛋铺叠盘中，拌匀再尝的体验，呼应“玩趣”主题。 （陈爱薇摄）

薯泥、杏鲍菇、黑松露与生鸡蛋铺叠于盘中，宛如一幅画；拌匀时又仿佛在调色盘上挥洒，呼应“玩趣”主题。 主角挪威峡湾三文鱼经低温慢煮，软嫩多汁，搭配甜豆、鲑鱼卵、青海苔和昆布汤汁。另加$18可选250天谷饲优质肋眼牛排，淋上红酒酱汁，搭配玉米泥和嫩茎西兰花。

淋上红酒酱汁的优质肋眼牛排，搭配玉米泥和嫩茎西兰花。（餐馆提供）

两道甜点各有千秋。“清新”柚子冰糕淋上意大利蛋黄甜酒酱，再以柚子果冻和芝麻薄脆增添口感。“压轴”酒曲布丁淋上发酵蜂蜜，搭配黄金爆米花、核桃和玫瑰花瓣。

柚子冰糕淋上意大利蛋黄甜酒酱，再以柚子果冻和芝麻薄脆增添口感。（餐馆提供）

菜单会随季节和食材供应调整。邱松铭坚守“三元素哲学”，每一道菜主要风味不超过三种，没有必要太复杂。除了原有七道菜肴，厨房会不时为食客送上额外惊喜，例如配合庆生而设计的新颖寿面。每道菜端上桌时，服务员都会细说食材与烹调方式，从讲解到服务都是星级餐馆水准。

午餐时段餐馆提供单点及套餐菜单，套餐从两道式$14起。下午3时至傍晚6时的欢乐时光，供应Stella Artois生啤及炸鸡翅等小吃。

▲White Bird

地址：182 Cecil St, Frasers Tower #02-12 S069547

电话：89613459