国家公园局今年6月将东海岸海鲜中心及周边区域纳入重新发展计划，国人熟悉的长堤海鲜和珍宝海鲜，也在搬迁名单之列。相较长堤海鲜经历过数次迁址，39年前从这里起家的珍宝海鲜，无论餐馆团队还是一路相随的食客，自然依依不舍。

高龄88岁的创办人之一黄南德，数十年来几乎天天报到，老员工亲切叫他一声“老大”（因家中排行最大）或“老Ang”（取自英文姓氏）。他最喜欢坐在餐馆外，看着顾客进进出出，遇见熟客和朋友便打声招呼，俨然是餐馆活招牌。近年来，每到傍晚5时，他都会到海边散步，然后到附近小贩中心或到店里用餐。离别在即，他所走的每一步，仿佛在跟熟悉的海风和景色告别。

为聚会开餐馆志不在赚钱

把时间拉回40年前。年近半百的黄南德已在建筑与装修行业站稳脚步，常到东海岸海鲜餐馆，与朋友聚会和商务宴客。黄南德接受《联合早报》访问时说：“我们每个人都有自己的生意，应酬一些银行和商家，所以想干脆开一间，可以到自己的地方吃，不赚钱不要紧。”