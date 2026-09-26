披萨馅料丰富多变，与酥脆面饼总能碰撞出不一样的火花。必胜客和Pizza Maru各推出创意限时新口味披萨，将韩式滋味与印度风味融入披萨中。

必胜客（Pizza Hut）即日至11月11日，限时推出“哈韩”创意口味Cheesy 7酱油蒜香鸡披萨，以及蒜香奶油芝士烤饼。

韩风新口味披萨铺上鲜嫩多汁的鸡肉块，搭配咸甜适口的韩式酱油蒜香酱汁，再融入Cheesy 7系列的七种芝士——切达、奶油、爱登、蒙特雷杰克、莫札瑞雷、帕马森和波罗伏洛，奶香与蒜香交织，韩味十足。

蒜香奶油芝士烤饼，夹满丝滑奶油芝士馅料。（品牌提供）

烤至金黄酥脆的蒜香奶油芝士烤饼，包裹着丝滑奶油芝士馅料，蒜香浓厚，适合跟Cheesy 7酱油蒜香鸡披萨一起享用，是追看韩剧的美味陪伴。

▲Pizza Hut

网址：pizzahut.com.sg

Pizza Maru的牛油鸡披萨，以鸡肉搭配浓郁牛油鸡酱汁。（品牌提供）

韩式披萨融入牛油鸡

韩式披萨连锁品牌Pizza Maru把印度代表菜肴牛油鸡（butter chicken）融入披萨，以超过10种香料调制，包括韩式辣酱和品牌特调酱料。限时全新的牛油鸡系列，即日推出至11月9日。

牛油鸡披萨（$21.90）以鸡肉搭配香醇丝滑的牛油鸡酱汁、洋葱和墨西哥辣椒，并淋上火辣韩式辣酱。披萨饼底用招牌绿茶健康面团制作，经48小时以上低温慢速发酵，造就口感更松软、滋味更香浓的饼皮。

此外，牛油鸡风味炸鸡（六块装$21.90）与牛油鸡风味无骨炸鸡（六块装$11.90／12块装$21.90），现点现炸，淋上足量牛油鸡酱汁，还附额外一份牛油鸡酱汁供蘸食。小吃有香脆牛油鸡薯条（$7.50）和牛油鸡芝士棒（$10.90）。

▲Pizza Maru

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