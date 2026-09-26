新加坡艾迪逊酒店（The Singapore Edition）迎来新餐馆Tanica，主打亚洲香料风味。

餐馆前身是Fysh，新概念在酒店执行主厨吴妙递的带领下，呈现多道中西合璧的烧烤和炒锅料理。

无论是前菜、主菜或甜点，都让人品尝出浓浓的东南亚风情。鸡肉仁当角（两个$14）、北海道海胆娘惹小金杯（两个$30）、炭烤印度尼西亚章鱼（$26）等，都是新创的前菜。

主菜也精彩，XO麻婆豆腐龙虾（$128）适合两三人共享，麻辣味道恰到好处。其他炒锅菜品还有泰式炸鸡、炒粿条等。

西餐口味的主菜加入了东南亚特色，别有一番风味。印尼风味酱烤和牛肉（$58），慢烤后肉质软嫩，香味四溢。亚参酸辣（asam pedas）风味的意大利海鲜炖饭（$58），是难得一见的马意风味的融合，香辣适中。

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印尼风味酱烤和牛肉，散发东南亚风情。（餐馆提供）

星期一至五的三道式午餐套餐每人$48。餐馆每逢星期天推出早午餐，每人$98。除了单点食物，现场也有自助餐台，食客可选沙拉、乳酪、烘焙糕点等。

▲Tanica

地址：38 Cuscaden Rd S249731

电话：63295000

网址：www.editionhotels.com/singapore