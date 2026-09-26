制作豆沙饼时，先将水油面团反复揉匀，再精准包馅，最后经高温烘烤出炉。这门家族生意的发展轨迹，宛如手艺传承的缩影。家庭成员陆续加入，各展所长，在面粉与炉火之间，展现家族凝聚力。

从西饼糕点起家，到现在主打豆沙饼，位于马里士他路的603豆沙饼，走过约30载岁月，温热的糕饼依旧飘香四溢。

1990年代中，吴玉环（85岁）和黄美英（57岁）母女联手于武吉知马路上段的铁道广场（Rail Mall），开糕饼店“客临门”（Clermont Bakery）。当时，中西糕点皆有售卖，选择琳琅满目。受欢迎的包括鸡肉派、咖喱角，还有外形如火山喷发，内馅塞满鸡肉叉烧的“火山包”（类似烧包）。

20多年前，店面迁至马里士他路。这里车水马龙，也是新加坡食客熟悉的豆沙饼聚集地，一条街上开着几家豆沙饼店。

豆沙饼的口味繁多。（龙国雄摄）

因为顾客询问，店家开始研发售卖豆沙饼。这一试，便发展出多种口味，除了经典的咸甜两款，还有榴梿、绿茶、花生、黑芝麻、咖啡等15种口味。一些新创口味如巧克力和芝士，受到小孩喜爱。

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豆沙饼虽为主打，店里的糕饼依旧丰富，俨然一站式糕饼烘焙店。糕点选择中西交融，有蛋挞、巴斯克焦香芝士蛋糕、班兰蛋糕、糯米饭、酸种面包等。传统的婚嫁喜饼和满月糕饼、节庆中秋月饼，也应有尽有，满足不同需求。

关键技巧在手势和力度

在603豆沙饼，机器始终无法完全取代双手的触感与手艺。烘焙师一大早就在店铺后方的厨房忙开了——搓面团、分割面团、包馅料，店内飘着糕饼出炉的香气。

603豆沙饼早期从西式烘焙糕点起步，至今仍售卖受欢迎的鸡肉派。（龙国雄摄）

吴玉环的两名媳妇陆续加入生意帮忙，其中陈晶（50岁）做了约24年，负责制作手工豆沙饼。

对烘焙怀揣热忱的陈晶，在店里发挥所长。她介绍豆沙饼时说：“有些馅料是我亲手做的，比如黑芝麻馅，要捣碎、翻炒，同时控制糖分，确保香浓而不甜腻。”

店内所售的豆沙饼，没有使用猪油、葱蒜，适合素食者。一般来说，豆沙饼表层会刷上蛋液，烘焙后看起来光亮。除了芝士和巧克力口味的豆沙饼，店里其余口味的表层均不刷蛋液。

少了那层油亮的光泽，豆沙饼的美味却不减。外皮酥脆，层次分明，咬下一口，酥皮如雪花般落下，饱满细腻的内馅随即在舌尖化开。

陈晶多年来手工制作豆沙饼，驾轻就熟。（龙国雄摄）

谈及这门手艺，陈晶谦虚地笑说，技巧不难，关键在于包裹时的手势与力度。这完全仰赖经年累月的经验，她说：“把虎口收好，避免馅料溢出，烘烤出来的豆沙饼才会圆润饱满。”

做饼的原料再简单不过，无非是面粉、油、水等朴素材料，但日复一日坚持手工制作，每个平凡的豆沙饼里，都包含着匠心与认真。

从揉面团、分割、擀卷，到包馅、烘烤，每一个手工豆沙饼，都藏着一份认真与用心。（龙国雄摄）

掌握新技术提升品质

天天与豆沙饼为伍，陈晶至今仍吃不腻。她笑言自己每天都会吃上一个，最爱的还是自家手工炒制的黑芝麻口味，“配上一杯热茶，就是最好的享受。”

作为创办人之一，黄美英对烘焙的探索，多年来从未停止。她不断提升自我，三年前还到法国Ferrandi烘焙学校进修学习，掌握最前沿的西式烘焙技术。她说，传统也要创新。制作传统手工糕饼须以传统技艺为基础；开拓新口味或新糕饼时，若掌握新颖的烘焙技艺，便能为糕饼注入新生命力，让口感与品质更上一层楼。

黄美英（左）和大嫂陈晶并肩为603豆沙饼打拼。（龙国雄摄）

和家人一起共事有优缺点，有温情也有挑战，摩擦在所难免。即使意见不合，但大家有共同目标和理念，都是为了生意好，所以很快便能达成共识。

从西饼店到豆沙饼老字号，店家不断与时并进。为方便顾客，也开设网店，让饼香继续温暖人心。

▲603豆沙饼

地址：603 Balestier Rd S329904

电话：62500692

网址：www.603tausarpiah.com

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