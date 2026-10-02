为响应10月乳癌意识月，良木园酒店（Goodwood Park Hotel）与乳癌基金会（BCF）携手推出为期两个月的联合活动。即日至11月30日，在酒店的L’Espresso餐馆享用“Pretty in Kunafa”主题下午茶自助餐，每名付费成人，酒店将捐出$2给乳癌基金会。

这款主题下午茶以中东经典甜点库纳法（kunafa）为灵感，将其金黄香脆的酥皮融入粉红与绿色的创意咸甜茶点之中。

咸味点心的猪肉Filo酥皮派，以轻盈Filo酥皮，搭配醇厚猪肉馅。喜欢海鲜的食客，可品尝烘烤三文鱼酥皮包和香脆酥丝虾等，感受海鲜的鲜甜与库纳法酥皮的酥脆交织。

甜点方面，红宝石巧克力库纳法布朗尼呈现浪漫粉红色，为绵密扎实的布朗尼注入丰富脆度。其他选择有库纳法香草意式奶冻和开心果库纳法巧克力等。

下午茶供应时间：星期一至四，下午2时至5时30分，星期五至日及公共假日分两场，中午12时至下午2时30分，以及下午3时至5时30分；成人收费$68++，孩童$46++。

▲Goodwood Park Hotel

地址：22 Scotts Rd S228221