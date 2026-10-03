市区厦门街的Birds of a Feather走过餐饮竞争激烈的10年，如今从咖啡馆和餐酒馆蜕变为以主厨为核心的餐馆。以川味为灵感的进阶料理，不仅是餐馆定位的转变，更凝聚主厨徐伟晋（Eugene See，40岁）10年来的磨炼与对料理的诠释。

徐伟晋将10年磨炼融入料理，发展出以川味为灵感的进阶料理风格。（餐馆提供）

餐馆创办人在中国成都经营的良木缘咖啡西餐馆（Goodwood Coffee），拥有超过40家分店。品牌2016年创立餐馆时，旨在打造一个让人放松和交流的空间。如今迈入新篇章，装潢延续成都的葱郁绿意风格，天窗下布置了一棵橄榄树，四周点缀着热带植物及自然元素。标志性云朵造型灯饰，以玻璃材质呈现优雅精致的轮廓。

天窗下的橄榄树与周围绿植，搭配玻璃材质的云朵造型灯饰，在延续绿意风格之余，也让餐馆更显成熟雅致。（餐馆提供）

公共长桌依旧保留，部分空间则改作半私人区域，以适应情侣约会、商务午餐及庆祝聚会等不同场合。陶瓷餐具由创办人与主厨共同设计，特别采购自中国“瓷都”景德镇，部分瓷器也在餐馆内展示及出售。

精致前菜鲍鱼、阿根廷大虾及蛤蜊，以中式小麦面为铺垫。（餐馆提供）

徐伟晋多次前往成都考察交流，再按自己的理解创造全新料理，并以精致摆盘及法式烹调技巧呈现。辣子鸡（$19）及鲭鱼茶泡饭（$36）是经典常驻菜肴。全新前菜鲍鱼、阿根廷大虾及蛤蜊（$24）铺在中式小麦面上，再倒入特调微麻绿酱。香脆田鸡腿（$21）拌入由多种辣椒、蒜头及芝麻混合而成的香辣脆粒，青蒜泥带草本香气。炭烧辣椒茄子（$18）以自制扁面包为底，铺上酥香炸日本茄子和皮蛋。

主菜蘑菇波浪状宽意面（$26）将蘑菇与子弹头辣椒一同炒香，拌入绵滑轻盈磨菇酱。小白菜高汤鲈鱼（$98）是一道奢华的整尾去骨香煎鲈鱼，高汤以猪脚、法国鸡、鸡脚和扁鱼干粉熬制，并加入藏红花、伊比利亚火腿及冬趣绍兴酒提味。

温热法式甜点以红枣为主食材，口感介于蛋糕和烤布丁之间。（餐馆提供）

温热法式甜点红枣克拉芙缇（clafoutis，两人份$28），口感介于蛋糕和烤布丁之间。空气感十足的蕨饼麻糬（warabimochi，$16）以荔枝和桂花果冻为底，搭配一球荔枝玫瑰米酒雪葩。

除了单点菜单，餐馆也提供两款套餐，分别为每人$68和$118（至少两人）。全新饮品菜单推出草本和茶饮主题鸡尾酒（$21起），加入桂花和茉莉等植物及花卉，以及香料粉、腌辣椒及精选白酒等四川元素。

▲Birds of A Feather

地址：115 Amoy St S069935

电话：97557115