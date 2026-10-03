最近，厨师之间的“四手联弹”“六手联弹”，甚至“八手联弹”似乎越来越常见。普遍说法是，在餐饮行情不算理想，尤其高端餐饮市场承压之际，厨师联弹既能制造话题、吸引食客，也有望带动消费，为餐馆增加收入。

出席过数场联弹活动。厨师为了活动投入大量时间、心力和准备工夫，但可招待人数和席位往往有限。看下来，这样的联弹值得吗？

刚过去的周末，割烹（Kappou）餐馆创办人朱云熙（Aeron Choo）和日本新潟登喜和（Tokiwa Sushi）第三代接班人小林宏辅（Kosuke Kobayashi），举行了四场精彩的四手联弹。小林宏辅致力于结合江户前寿司与新潟饮食文化，活动上大部分食材，包括净水，都运自新潟。

鲑鱼卵不只能新鲜食用，适当的水温可带来惊喜。（陈爱薇摄）

七道当季菜肴搭配十多贯寿司，带食客认识新潟的时令食材与处理技法，也领略日本料理所能达到的细腻层次。经约85摄氏度热水煮过的鲑鱼卵，呈淡橙色，黏性降低却不破裂，搭配热米饭，相得益彰。甜虾配以番茄饭，中间夹着虾尾味噌酱，表面撒上虾壳粉。一款鲭鱼两种做法，以优格腌制一天再烟熏，或搭配日本蓝芝士，风味各异。

刚熟的鲑鱼卵搭配热米饭，带来新奇口感。（陈爱薇摄）

一般“厨师发办”（omakase）多以生鱼片蘸山葵或刷酱汁，再配上寿司饭。这场联弹活动的处理手法，让食客开眼界。鱼肉切片铺在滚水锅上方的铁架，以蒸汽带出些许熟度。烧串用的铁支加热后，轻烫寿司表面，添上一抹焦香。鱼肉以干草烟熏，带出淡淡草木气息。

鱼肉切片铺在铁架上，借蒸汽微微逼熟，更能突出其风味。（陈爱薇摄）

用餐完毕，朱云熙和小林宏辅还与客人合影，拍下一张张拍立得（polaroid）；最后送上一只木盒，内附装着新潟米的精美陶罐。一顿饭从视觉、味觉到用餐体验，都留下不少值得回味的细节。尽管价格比平常套餐高，不少食客仍认为物有所值。

据了解，若联弹活动由双方厨师分别到对方餐馆举办，相关费用基本可相互抵销。若是单向邀请，则由邀请方承担大部分费用，具体视双方协议而定。受邀厨师有的愿意多办几场，甚至配合宣传，有的仅一天一场。

32岁的朱云熙是新加坡首位日本餐馆女老板，她看重与厨师间擦出的火花，平均每月在餐馆办一次联弹活动。餐馆只有21个座位，多数时候有熟客捧场，但偶尔也会出现空席。

联弹的意义，或许早已超越实际算计。对餐馆而言，更多是提高曝光与累积口碑；对厨师来说，是切磋与交流的黄金机会；对食客，则是一场难得的相遇与体验。