法国时尚名牌路易威登（Louis Vuitton）推出两款全新巧克力。

品牌在新加坡滨海湾金沙开设法国以外的第一家巧克力专卖店Le Chocolat Maxime Frederic at Louis Vuitton，由知名甜点师Maxime Frederic打造时尚造型巧克力。

新登场的Exclusive Filled Trunk Singapore牛奶巧克力（$98），以椰子果仁糖与抹茶酥饼入馅。它的一面复刻带有品牌标志性“V”的经典硬箱造型；另一面描绘滨海湾金沙旗舰店和滨海湾花园擎天树，品牌吉祥物Vivienne也入镜。

此外，行李箱巧克力礼盒（$88）含16枚迷你巧克力，以品牌硬箱为造型，金属包角、迷你锁扣等细节俱全。四种口味包括榛果牛奶巧克力、抹茶焦糖椰子白巧克力、榛果酱夹心牛奶巧克力，以及圣多美75%黑巧克力。

▲Le Chocolat Maxime Frederic at Louis Vuitton

地址：2 Bayfront Ave, B1-38/39 Louis Vuitton Island Store S018972