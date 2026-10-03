墨西哥餐馆Tomatillo推出新系列，让食客“喝”墨西哥夹饼（taco）。

这系列墨西哥夹饼，受墨西哥哈利斯科州（Jalisco）的传统慢炖肉夹饼启发，以浓郁辛辣风味和独特“蘸汤”吃法闻名。夹饼馅料丰富，塞满慢炖肉类、鲜亮莎莎酱与融化芝士，另附特制酱汁。食客可将夹饼蘸酱汁享用，或边品尝夹饼、边饮用酱汁，享受“爆汁”的有趣用餐体验。共有11种不同风味供选择，单个夹饼售价$5.90起，最少点两个。

墨西哥夹饼的内馅有猪肉、鸡肉和海鲜等不同选择。推荐El Chilango（$7.90），以墨西哥阿多波酱腌制并烤制的猪肉为内馅，酱料散发浓郁烟熏香气与深厚香料气息。咸香烤猪肉，搭配酸甜爽口的黄梨，再抹上一层香辣墨西哥树辣椒莎莎酱，包裹在软玉米薄饼里，一口咬下，酸、甜、辣、咸四味俱全，十分开胃。El Toreado（$5.90）则巧妙融合鲜嫩多汁的烤鸡腿肉与黑豆泥、墨西哥煎辣椒、烟熏风味蛋黄酱及酥脆蒜头。

如果喜欢吃炸鱼的话，可尝尝El Marinero（$8.90）。它以面粉薄饼搭配酥脆面衣炸鱼为主料，并佐以芒果莎莎酱、紫甘蓝、烟熏辣椒蛋黄酱和新鲜芫荽。芒果的甜味恰好中和炸鱼的油腻感，微辣的烟熏辣椒蛋黄酱，让夹饼的味道更加厚实饱满。

玉米脆片搭配莎莎酱和鳄梨酱等配料，清爽开胃。（餐馆提供）

除了夹饼，玉米脆片（nachos）是另一道墨西哥人气美食。餐馆的Nachos Verde，以香脆玉米片为底物，配以番茄洋葱莎莎酱、鳄梨酱、新鲜白玉米粒、墨西哥瓦哈卡芝士、芫荽、酸奶油和腌墨西哥辣椒。酥脆带咸味的玉米片，被清爽莎莎酱和绵密鳄梨酱包覆，整体组合轻盈酸爽。

▲Tomatillo

地址：8 Raffles Avenue #01-11 Esplanade Mall S039802