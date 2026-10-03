开业四年后，米其林一星餐馆Pangium从原本的海峡料理，改而专攻娘惹菜。

创办人李小明是新加坡名厨代表人物之一，他说：“餐馆开业四年，理念更清晰了，传承发扬传统菜，不只关乎食谱，还包括文化和前人的故事。身为这一代人，我们也能有所贡献，为下一代留下更坚实的底蕴。”

Pangium与李小明主理的另一家米其林一星娘惹菜馆Candlenut，相辅相成；前者以现代视角诠释传统味道，后者主打经典娘惹菜。

新菜单由多道菜肴组成，并发扬娘惹菜“长桌”（tok panjang）用餐形式。娘惹传统里，节庆时会把菜肴摆满一桌，一家人围坐共享。

不同菜式展现不同厨艺和风味。例如娘惹菜讲究刀工。Kerabu Siput沙拉由切得细碎的蔬菜组成，入口爽脆，配上新加坡室内人工养殖的蜗牛，令人惊喜。

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Tau Yu Bak（酱油肉）是一道创意美味兼具的菜肴。猪颊肉上铺了南非海参，咬下去口感近似三层肉，颇为特别。

其他菜肴包括：蚝肉和牛仁当牛肉、五香、娘惹小金杯等。午餐套餐每人$138++起，晚餐套餐$188++。

▲Pangium

地址：11 Gallop Road Gallop Entrance Singapore Botanic Gardens S259015

电话：89383891

网址：restaurantpangium.sg