滨海湾金沙新开的中餐馆乐聚轩，结合粤菜、川菜和东北菜的经典美味，让食客一次过品尝大江南北的菜肴。

餐馆以家庭食客和游客为对象，菜肴适合共享，选择多样化，摆盘也精美。

挂杆蒜泥白切肉（$20.80）为四川传统经典凉菜，换上更吸引人的摆盘方式。肉片挂在迷你杆子上，吃时取下搭配自制蒜泥酱和黄瓜青蒜，可同时吃到猪肉的丰腴与蔬菜的爽脆。

喜欢汤品的话，可来一份是日老火靓汤（$15.80）。试喝的节瓜瑶柱煲唐排，炖煮多时，味道芳香带有层次，非常暖胃。宫廷黄坛子（$42.80）以宫廷宴席菜肴为灵感，彰显传统粤菜的精湛烹饪技艺。海参、花胶和酿竹笋在浓郁黄汤中静火慢炖，所有食材融合出胶质满满的美味。

北京干果酥皮虾（$36.80）适合下饭，新鲜大虾外层裹上酸辣酱及碎干果，一起下锅高温炸制，外酥内嫩，干果飘香，酸甜可口。饭后甜品推荐拔丝香蕉紫薯（$13.80），这是中国北方甜品，外脆里嫩，甜糯可口。香蕉紫薯炸成球状，摆在支架上，食客挑着吃，增添趣味。

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▲乐聚轩

地址：10 Bayfront Avenue Marina Bay Sands Hotel Level 1 Tower 2 S018956

电话：66889818

网址：marinabaysands.com