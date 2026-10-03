新加坡会计与企业管制局（ACRA）的数据显示，2026年1月至7月，本地有2101家餐饮企业因成本压力不断增加，租金高涨和消费者习惯的转变，陆续倒下。这股停业潮延续了2024年（3048家）和2025年（3074家）以来餐饮业高淘汰率的趋势。

虽然有招牌熄灯，本地餐饮业也有找准定位、守住根本、不断进化，成功站稳市场的老将。泰国餐馆Thanying、素食餐馆灵芝和日本高级餐馆Hachi，分别走过了37年、34年和27年的岁月。这些品牌经历过金融危机、疫情冲击、成本上涨、人力短缺，也见证了餐饮业的变迁和食客口味的改变。它们越战越勇，招牌依旧闪亮。

保留经典也勇于创新

1988年，位于丹戎巴葛安国酒店的Thanying开业时，泰国宫廷菜对许多本地食客来说还相当陌生。