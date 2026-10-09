新加坡首家韩式牛骨汤品牌Onggii在诺维娜的最新门店，与韩国知名韩屋建筑专家黄熙俊（Hwang Heejun）及油漆品牌立邦（Nippon Paint）合作，将韩国传统建筑美学与饮食文化融入餐饮空间。

Onggii新门店请到韩国知名韩屋建筑专家操刀，将传统建筑美学与饮食文化融入餐饮空间。（餐馆提供）

门窗和隔间设计精巧，创造呼吸感强且虚实相生的室内空间。色调以素雅和自然为核心，有温度与肌理感的涂料增添层次、个性及现代雅致气息。单人座位则是符合现代饮食形态的贴心设计。

翁器的多孔陶土材质，让空气流通并保持水分，适合用作发酵器皿。（餐馆提供）

餐馆名字源自传统陶器“翁器”（onggi），店里从家具到器皿、筷子等，都直接购自韩国。翁器沿用数百年，以多孔陶土制成，能让空气流通、保持水分，为发酵营造理想环境。

招牌汤底（Gomtang）慢火熬煮超过12小时，可选择经典牛骨汤、鸡汤、猪肉汤、大豆汤或海鲜汤（$15.90至$25.90），均以传统翁器盛装，搭配自家发酵泡菜。有趣的是，一份套餐可以有多层次吃法；热腾腾上桌时浅尝一口汤，接着倒入米饭，再掺豆瓣红酱，最后加泡菜汁。

泡菜汤底套餐有牛肉、猪骨和海鲜豆腐等多种选择。（餐馆提供）

另有泡菜汤底套餐及多款配菜，泡菜拼盘（$11.90）由三款风味各异的泡菜组成。人参饮（$4.90）的人参分量不少，入口不显苦涩，反而带有红枣甘甜。11月前注册成为餐馆会员，可享有开业优惠。

▲Onggii

地址：Square 2, 10 Sinaran Dr #03-33 S307506