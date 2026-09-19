由三名年轻新加坡人共同创办的Kiap Kiap炸鸡俱乐部和酒吧，在白沙浮连城街的一众中餐馆当中，显得格外突出。

蔡岩翰（Lucas Chua，33岁）拥有超过10年餐饮及酒吧运营经验，也是一名调酒师。太太徐婉婷（Aderline Che，28岁）曾是一名直播主，擅长策划互动活动，负责餐馆品牌及创意方向。另一名合伙人王建荣（James Wang，35岁）很早便踏入餐饮业，致力于为传统料理注入现代元素。

麻辣鸭脂炸鸡散发油脂香，麻与辣风味浓烈而到位。（餐馆提供）

原味炸鸡（$12）是最易讨得大众欢心的经典风味，麻辣鸭脂炸鸡（$14）则挑战食客的嗜辣能力。Jenny’s Udon（鸡肉$12，海鲜$16）的名字，取自其中一名创办人的母亲。日本小麦面条充分吸收汤汁，让食客在摩登的餐饮空间，感受到反差的美好。

带传统美食色彩的Jenny’s Udon有家的味道。（餐馆提供）

松露薯条（$20）淋上牛肉汁、帕马森芝士和流心荷包蛋，卖相“邋遢”但滋味丰富。炸马苏里拉芝士块（$12）蘸着覆盆子酱吃，咸甜相衬。焦糖香蕉布丁（$6）在桌边现做，为聚餐留下一抹甜香。

牛肉汁、帕马森芝士和流心荷包蛋，打造与众不同的松露薯条。（餐馆提供）

创意鸡尾酒融入本地元素。Kaya Daiquiri（$20）以班兰奶油和班兰糖浆调和朗姆酒，带出咖椰酱的怀旧风味。Baby Girl（$22）以龙舌兰搭配接骨木花及覆盆子；Wasabi Silk（$22元）在柑橘酸香中，透出山葵的淡淡温热感。无酒精鸡尾酒Plum Rootbeer（$15）加入黑莓、橡木气息及气泡；Virgin Smoky Yuzu（$15）带烟熏龙舌兰风味。招牌奶昔（$8元）淋上特级初榨橄榄油，再撒上海盐片。

餐吧以浓郁红色灯光为主调，店家准备好些互动小游戏，也在沙发区为顾客拍摄数码照片。临走前记得“光顾”卫生间，有值得打卡的惊喜。

▲Kiap Kiap Chicken Club & Bar

地址：1 Liang Seah St #02-15 S189022

营业时间：傍晚5时半至凌晨1时（星期五、六至凌晨2时）