愿意花两天时间炭烤叉烧，且坚持不用味精和鸡精粉调味——如切路利满（D’Bun）女老板李美美，把对包点的坚持与热爱，都藏进这一个小小的叉烧包里。

喜欢穿一件式大摆长裙的李美美，原是企业餐饮部管理层。1991年女儿杨蕙郡出生，她迎来人生转捩点，转而开设一家包子专卖店。李美美接受《联合早报》访问时说：“我从小就喜欢吃包，所以想开一家专卖店。最早是在百汇广场，不久后搬到如切路，一直做到今天，已经35年了。”

李美美（右）在1991年女儿杨蕙郡出生之际创业，利满这家店对母女俩意义非凡。（周国威摄）

李美美不会做包点，最早请师傅坐镇，自己在旁学习、琢磨。摸出门道后，她开始改良优化配方。她说：“我觉得味精吃多了容易口渴，于是拿掉味精，也不加鸡精粉。这对馅料的味道影响很大，只能靠其他调味料来补足，而且必须用品质好的调味料。经过不断尝试，终于做出理想味道。我特地选后腿肉，瘦中带点肥，比例刚好，不会太肥腻。”

以火炭烧烤叉烧很考功夫，必须精准掌握火候和时间。（周国威摄）

小巧包点心意满满

叉烧包的制作最为繁琐。后腿肉先腌一夜，隔天用炭炉烧烤约一小时；出炉后切丁、拌酱，再腌一天。前后两天工序，才制成包子馅料。

以炭火烧制叉烧很考功夫，间中须翻面和看火。火太猛，其外层焦黑但里面未熟；火太弱，肉容易烤得干柴。叉烧油脂滴落时若窜起火焰，一不小心叉烧便烧焦。然而，以炭火烤出的叉烧，多一层烤箱难以复制的焦香。蜜汁在高温下微微焦化，入口先是蜜汁的甜与焦香，咀嚼之后，叉烧本身的油脂香才慢慢散开。

店里所有包点都以新鲜配料手工制作。（周国威摄）

叉烧包（$1.60）做成小巧一口包大小，每个35克。这源自李美美对童年的美好回忆——祖母买给她的包子，小小一个，容易入口。叉烧也用来制成餐包（$2.20），松软面包裹着香甜叉烧馅。李美美说，这是老师傅传下来的60多年秘方，面包咬下去，不会一口压扁，而是慢慢回弹。

利满推出多款蒸点和烘点，以及寓意吉祥、造型讨喜的玉兔包和寿桃。（周国威摄）

除了叉烧包，店内售卖其他蒸点，如猪肉大包、鸡肉大包、菜包、莲蓉包、豆沙包、鸳鸯包、糯米鸡和饭菜 (Fan Choy)。李美美觉得白色包子很单调，于是研发玉兔、小猪造型的莲蓉包。这些造型美观的包点，也包装成各式精美节庆礼篮，适合送给长辈和师长。

寿桃、玉兔和莲花造型的莲蓉包，适合包装成礼篮送给长辈。（陈爱薇摄）

店家陆续推出其他点心，如木薯糕、蛋挞、脆皮豆腐和老婆饼，以及多种口味的粽子，全部都以手工制作。到了农历新年做年饼、中秋节做月饼时，他们更是忙得不可开交。

受立百病毒冲击关剩老店

利满早年扩张时，曾开至四五家店面，1998年立百病毒（可经由病猪传染给人类）暴发后，李美美决定只专注在老店。虽然一向低调，口碑却悄悄传开，不少顾客甚至从印度尼西亚和香港等地专程到来，一买就是100个、150个包子。这样的支持，让她十分感动。

松软餐包裹着香甜叉烧馅，是沿用60多年秘方制成。（陈爱薇摄）

女儿杨蕙郡十多年前加入，如今已是李美美的得力助手，并从新一代食客的角度，为产品提供意见。李美美对创新持开放态度，例如松露叉烧包，她便觉得是相当不错的组合。她认为，如今食客要求越来越高，有必要精益求精；同时产品仍保持原味，不加味精。

经过数十年起落，李美美已看淡生意上的得失。至于女儿日后是否接手，以及这门生意还能走多远，她也抱着随缘态度。

采访时，母女俩随手拿起刚出炉的叉烧包就往嘴里送，还一直催记者趁热吃。天天面对自家包点，依然吃得津津有味，毫不嫌腻，足见这份喜欢是发自内心的。

▲利满（D’Bun）

地址：358 Joo Chiat Rd S427603

电话：63458220

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