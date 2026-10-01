意大利扁面包皮亚迪纳（Piadina）和法棍面包都是欧洲具代表性的经典传统面包。原位于乌节希尔顿酒店（Hilton Singapore Orchard）的Osteria Mozza餐馆，近期迁至爱雍·乌节（ION Orchard），提供全天候餐饮，夹馅澎湃的皮亚迪纳是亮点之一。乌节路百利宫的法式餐馆Paul，以品牌首个旗舰咖啡馆概念Maison Paul新登场，带来多款经典法棍面包。

皮亚迪纳馅料饱满

美国名厨南希西尔弗顿（Nancy Silverton）主理的意大利餐馆 Osteria Mozza，菜单选择多样，从披萨、意大利面到皮亚迪纳（Piadina），一应俱全。

意大利扁面包皮亚迪纳，外层香脆，内馅澎湃。（餐馆提供）

皮亚迪纳是一种传统意式扁面包。这里的皮亚迪纳格外有滋味，面团每日店内现做，塑形后折成夹饼，再裹入不同馅料。

推荐帕尔玛干酪鸡扒（Chicken Parmigiana，$29）口味，裹上面包屑炸至金黄的鸡肉，外皮酥脆，再铺上浓厚番茄酱，以及烤至融化的莫札瑞雷和帕马森芝士。经过烙烤的皮亚迪纳，散发淡淡麦香和焦香，咬下去韧劲与酥脆并存，馅料与酱汁被牢牢裹住，内里多汁，满口肉香。

罗马式长方形披萨Pizza alla pala，外层酥脆，内部轻盈蓬松。（餐馆提供）

另一主打是罗马式长方形披萨Pizza alla pala，口味选择丰富。辣味番茄披萨（$24）用番茄泥、干辣椒碎和西西里牛至叶（Sicilian Oregano）制成；玛格丽塔披萨（$28）带番茄酸甜与罗勒草本清香。披萨的饼皮口感讨喜，外层烤得酥脆，内部轻盈蓬松。

▲Osteria Mozza

地址：ION Orchard #03-14B/15B S238801

长笛面包的正宗风味

法式餐馆Paul以新概念Maison Paul焕新亮相，除了标志性维也纳面包及料理，也推出独家新菜品与甜点。

Maison Paul的金枪鱼长笛面包，麦香与咸香交织。（餐馆提供）

香煎鸭胸软嫩多汁不干柴。（餐馆提供）

经典三明治系列，用的是法式传统长笛面包，因其长条状似笛子而得名。长笛面包属于法式长棍面包家族，外皮干脆硬挺，嚼劲十足。

受欢迎的金枪鱼蛋黄酱长笛面包（$12.90），金枪鱼拌入蛋黄酱后绵密咸香，与硬脆的面包颇为相配。其他内馅选择，有卡门贝尔芝士、火腿芝士和熏三文鱼等。

餐单上写道，为确保正宗法式风味，餐馆制作各类面包所用的面粉，与巴黎面包店的一模一样，面包师也都由来自法国的师傅专业培训。

主食方面，新推出的香煎鸭胸（$34.90）是店家的独家热食。鸭肉内部保持在约七成熟，软嫩多汁；因油脂较丰富，单吃容易腻，搭配奶油南瓜泥、春季时蔬和酸甜酱汁，可平衡解腻。

喜欢吃鱼的话，推荐味噌鳕鱼（$45.90）。经过煎烤的鳕鱼，外表微微焦香，鱼肉细嫩油润，加上味噌的独特鲜味，呈现丰富咸甜风味。

人气山核桃挞酥脆香甜。（餐馆提供）

山核桃挞（$9.90）是人气新甜点，奶香浓郁的法式甜挞皮，铺满焦糖山核桃，酥脆香甜。

▲Maison Paul

地址：Paragon #02-09/K1 S238859