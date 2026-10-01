很多人对韩国人参鸡汤这道传统韩国美食很熟悉，在精致餐馆厨师孙钟元的巧手下，它有了华丽蜕变。金黄色脆鸡皮下，包裹人参鸡汤的馅料如糯米、鸡肉、栗子、人参等。在传统与新创之间，孙钟元找到了另一种口感与层次的平衡点。

精致餐饮界里“韩流”继续吹，厨师们结合西方与韩餐特色，创造出自己的路线。韩国名厨孙钟元是目前这股现代韩食浪潮的代表人物之一，他同时执掌两家米其林一星餐馆——位于韩国首尔的摩登法国餐馆L’Amant Secret和现代韩式料理餐馆Eatanic Garden。

除了在餐饮界备受肯定，孙钟元在韩国美食综艺节目《黑白大厨2》和《拜托了冰箱》里，以温柔儒雅的形象和精湛厨艺，虏获观众芳心，人气很高。