本地餐馆普遍面积不大，但仍有日式料理店愿意腾出空间设置烤炉，为食客送上熏香迷人的烧烤料理。一些业者采用可调节风力的高科技炭炉，让食材在短短几分钟内烤熟。相比之下，以炭火耐心慢烤的传统炉端烧（robatayaki）更显难得；餐馆愿意以更长的烹调时间，换取食客围坐炉边互动交流，享用美食的惬意时光。

师傅循炉端烧的传统，用木制铲板将热腾腾食物送到食客面前。（陈爱薇摄）

2025年9月开在达士敦岭的Robata Akari，像一间温馨的日本传统渔夫小屋。木质色调与柔和灯光，营造舒适却充满活力的居酒屋氛围。厨师利用沙盘炭火现场慢烤食材，接着循传统以木制铲板（Shamoji），将热腾腾的食物递送到围坐吧台的食客面前。

吉次鱼（左）和赤鯥鱼在眼前慢慢烤至变色、熟透，是视觉与味觉的双重享受。（陈爱薇摄）

竹签穿过整条鱼，插在沙盘上，经炭火辐射热慢慢烤熟，鱼皮酥脆，肉质依旧鲜嫩多汁。记者试了两种鱼，吉次（Kinki）鱼肉口感明显，炭烤后鱼味浓郁。赤鯥（Nodoguro）肉质偏柔嫩，油脂丰富；炭烤后脂香更突出，入口近乎即化。炉端烧烤鲭鱼$14，其他鱼类按时价计算。

柔软多汁的烤茄子，柴鱼片往上面一撒，鲜味随热气散开。（陈爱薇摄）

明星单品和牛海胆卷

师傅在另一个炭炉旁，利用炭火的红外线效果，烤制精选时令蔬菜、肉类、海鲜和饭团。烤茄子（$15）以炭火烧出焦香后，去掉焦黑外皮，留下柔软多汁茄肉。

丰润多汁的和牛遇上鲜味浓郁的海胆，碰撞出餐馆的明星单品。（陈爱薇摄）

除了烤鱼和串烧，餐馆还有多款特色料理。明星单品和牛海胆卷（$24），可尝到油脂丰富的和牛与鲜美浓郁的海胆在口中交融。和牛玉米砂锅饭（两人份$54）的米饭饱含和牛油脂香气，搭配甜玉米，中和油腻感。樱花木烟熏香草雪糕伴碳烤日本番薯（$10），是一道有创意的冰火交融甜品。

餐馆重视日本“Omotenashi”（待客之道）精神。拥有超过30年经验的团队，会根据顾客喜好及当天状态，推荐合适料理。“美味时刻”不只在舌尖上的滋味，更在于整体体验；吃完离席，若还惦记着下次再来，或许便是对待客之道最好的回应。

▲Robata Akari

地址：10 Duxton Hill S089594

电话：96475330

营业时间：下午5时至晚上11时