西班牙料理的特点，在于其对新鲜食材的尊重，以及地域文化的多样性。西班牙烹饪较少以繁复酱汁掩盖食材本味。无论是简单的烤海鲜或标志性海鲜饭，都以质朴手法烹调，凸显食材的鲜美。本地西班牙餐馆Casa Lola以混搭风格的现代创意菜肴见长，Asador Singapore则主打传统炭火烧烤风味；两者共同呈现西班牙料理丰富多样的原汁原味。

创意诠释西班牙小吃

精巧的西班牙小吃（tapas）是西班牙具代表性的饮食文化之一，在Casa Lola的菜单上便展现了创意巧思。

羊角香蕉佐鳄梨酱与拉差辣椒酱蜂蜜，既有羊角香蕉的薄脆，又有鳄梨的绵密。（餐馆提供）

Momotaro番茄沙拉（$20）看似平凡，却最出味。高品质的Momotaro番茄，以皮薄、果肉饱满、汁多闻名，并带有浓郁天然的清甜。番茄切块后，配以piquillo红椒、洋葱和罗勒青酱。相比一般偏向浓重口味的西班牙小吃，这道沙拉凭借甜美多汁的冰凉口感，扮演出色的解腻与开胃作用。

香脆羊角香蕉佐鳄梨酱与拉差辣椒酱蜂蜜（$10／两件），以炸羊角香蕉取代茄子，融入拉丁风味，重新诠释西班牙经典的炸茄子配蜂蜜，再辅以鳄梨酱、蜂蜜与少许拉差辣椒酱。薄脆羊角香蕉片果香鲜明，鳄梨的草本清香与油脂感将其包裹，口感愈发清新。

另一小吃西班牙辣味马铃薯（$14），带出简单食材的独特滋味。马铃薯切成一口大小，炸至表面金黄香脆、内里绵软，再淋上两款经典酱汁——微辣烟熏风味的西班牙辣酱，以及带有蒜香的浓郁aioli蛋黄酱。

香脆去骨烤乳猪，外层金黄酥脆。（餐馆提供）

主食推荐香脆去骨烤乳猪（$36）搭配烤苹果与南瓜，佐以由烤猪骨与波特酒浓缩而成的醇厚酱汁，并配有酸甜开胃的苹果南瓜蘸酱。乳猪表皮烤至金黄酥脆，口感宛如薄脆饼干，肉质纤维细致软嫩，锁住丰盈肉汁。乳猪已精细去骨，省却食用时吐骨头的麻烦。烤乳猪肉质富含油脂，烤苹果与南瓜的天然酸甜恰好起到解腻作用。

▲Casa Lola

地址：3 Boon Tat St S069612

炭烤菜肴透着烟熏香

Asador Singapore以炭烤菜肴为卖点，呈现西班牙料理的烟熏风味。餐馆新推出丰盛三道式菜单（$108++），适合与亲友聚会共享。

小吃亮点之一是鳀鱼烤面包片。它选用西班牙桑托尼亚的顶级鳀鱼，咸香交织，海洋风味浓烈，再以酥脆面包平衡中和。西式开胃菜炸生蚝佐法式加料蛋黄酱，外脆内嫩，咸鲜中带微辣与奶香。

烤黑鸡腿是主食选项之一，也是餐馆一道特色主菜。鸡肉经明火炭烤，外皮透着烟熏香气和微焦口感，肉质仍然香嫩多汁。鸡腿铺在香浓软糯的大麦炖菜之上，麦香朴实温润，酱汁风味醇厚。

Asador Singapore的烤黑鸡腿，散发烟熏香气。（餐馆提供）

甜品少不了人气招牌巴斯克焦香芝士蛋糕。烤至焦糖化的外层散发独特焦香，蛋糕边缘扎实，内里呈半流心状，软滑绵密。芝士奶香醇厚，口感却轻盈，整体甜而不腻，丝毫不觉厚重。

▲Asador Singapore

地址：51 Joo Chiat Place S427775