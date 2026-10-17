牛车水这一传统老区，近期迎来多家摩登烘焙店入驻。单是芳林大厦一楼和二楼，就有新开的田Bakehouse和Good Luck Bagels，分别主打酸种面包和手工韩式贝果。往硕莪巷（Sago Lane）走，二楼有迷你烘焙馆Hues Canele，陈列着法式甜点和西式烘焙。桥南路的Butter Town Breakfast Club烘焙咖啡馆，售卖各式口味的日式盐面包。想品尝用玫瑰花烘制的创意面包，附近珍珠坊的Daily Artisan & Bakery有高颜玫瑰主题贝果、玫瑰可颂挞和格式西式面包。

随着这些注入新灵魂的摩登烘焙店各自展现鲜明特色，这幅现代与传统交织的画面，构成牛车水近来迷人的风景。

酸种面包散发天然麦香

成国伟（38岁）今年7月创立田Bakehouse，提供以天然健康食材制作的面包。店里主要有酸种面包、日式盐面包、日式吐司（shokupan）和法棍面包。他介绍：“我们的日式吐司松软有嚼劲，这款面包不含鸡蛋，适合有饮食限制的顾客。日式吐司以汤种工艺（Yudane）制作，这是一种源自日本的面包制作技术，让面包能数日保持湿润与松软。”

复古工业风的店面，一方面反映所在的牛车水历史悠久的街区，另一方面融入现代元素。

成国伟以天然健康食材制作面包。（叶振忠摄）

三大畅销产品是：原味酸种面包（$10）、日式盐面包（$3），及日式吐司面团做成的小圆面包（$3.20）。

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田Bakehouse原味酸种面包（中）、日式吐司（右）、日式盐面包（前），以及日式吐司面团做成的小圆面包，深受欢迎。（叶振忠摄）

如果只能选一款：原味酸种面包。它采用自家酸面团发酵，加入日本面粉、黑麦粉和全麦面粉，经48小时发酵。面包酸度温和，外皮烘烤得金黄酥脆，内部湿润柔软具韧性，细细咀嚼后，散发天然麦香与回甘滋味。建议点一杯店里的特调手冲咖啡，搭配酸种面包当早餐享用，开启元气满满的一天。

田Bakehouse原味酸种面包外脆内软，酸度温和。（叶振忠摄）

每天新鲜备制贝果食材

今年8月开业的Good Luck Bagels，主打现烤手工韩式贝果。十多种口味既有经典款，也有融合本土色彩的创意风味。午餐三明治有烟熏三文鱼、日式蔬菜等选择，均搭配现烤贝果。

创办人郑棱蓉（31岁）每天清晨新鲜备制贝果食材，咖啡风味贝果“Kopi Boy”用自家研磨咖啡粉，开心果曲奇贝果的开心果酱是新鲜烘焙开心果研磨而成。开放式三明治“Crunchy Garden”以芝麻贝果为底，铺满清脆樱桃番茄和黄瓜片，搭配自制鲜味抹酱。

店里有亮眼的土生华人风格彩色墙砖和鲜艳的红色橱柜。郑棱蓉说：“我们希望店面既有欧式与东方风情乡村小屋厨房氛围，又能彰显我们的娘惹传统和本土文化。”

她也谈到在牛车水设店的考量。“为了让贝果迎合更广泛的顾客群，从年长者、带孩子的家庭，到追求新鲜感的年轻人，我们研发出柔软又有嚼劲，同时保留贝果特有口感的质地。”

至于开店面对的挑战，她说：“牛车水餐饮业竞争激烈，周边不乏老字号和知名食肆。我们没有堂食空间，因此必须给顾客一个充分理由，让他们愿意专程登门。这促使我们致力打造独具特色的产品，以及在其他地方难以找到的体验。部分店面设计为烘焙室开办烘焙课程，与顾客分享制作技艺。这种灵活的空间利用方式，让顾客有机会亲身体验产品背后的匠心工艺，而不仅仅是买个贝果就匆匆离开。”

三大人气面包是：咖啡风味贝果“Kopi Boy”（$3.90）、开心果曲奇贝果（$4.20），及开放式三明治“Crunchy Garden”（$13）。

Good Luck Bagels人气王有咖啡风味贝果Kopi Boy（前）和开心果曲奇贝果（中），各具鲜明风味。（叶振忠摄）

“Crunchy Garden”三明治以芝麻贝果为底，佐以清脆樱桃番茄和黄瓜片，外观鲜艳，味道爽口。（叶振忠摄）

如果只能选一款：开心果曲奇贝果。贝果内部填入法国咸牛油，赋予柔软、浓郁且充满奶香的内芯口感。烘烤前，贝果表面覆盖一层手工制作的曲奇酥皮，造就酥脆香甜外层，与内部软嫩有嚼劲的质地形成微妙对比，加上开心果的醇厚香气，美味更胜一筹。

和风店卖法式糕点

努里万沙（Ku Nurizwanshah，34岁）2024年初以居家烘焙师创立Hues Canele，今年1月在牛车水开店，手工制作的法式烘焙点心融合亚洲风味。

他的点心包括经典法式甜点可丽露（canele)、玛德莲蛋糕（madeleine）、金砖蛋糕（financier）、日式盐面包、意大利面包佛卡夏（focaccia）和布朗尼（brownie）等。

努里万沙说：“日式风格的店面营造温馨居家氛围，我们希望打造一个让人宾至如归又具个性的小空间。混凝土台面和障子门风格窗户，散发简约质朴气息，衬托店内的烘焙产品。”

努里万沙从居家烘焙师起步，创立Hues Canele，如今开设实体店。（特约黄𬀩捷摄）

三大畅销产品是：可丽露（$4.50至$5.50）、伯爵茶金砖蛋糕（$4），及焦糖化洋葱金针菇佛卡夏（$5.80）。

Hues Canele三大受欢迎糕点有可丽露（右起）、伯爵茶金砖蛋糕，以及焦糖化洋葱金针菇佛卡夏。（特约黄𬀩捷摄）

如果只能选一款：可丽露。它以瓦努阿图（Vanuatu）香草制作，散发烟熏与泥土芬芳，并透出一丝李子甜香，这种风味层次丰富了焦糖化外层与软糯内芯。多种口味中，芋头可丽露人气居高。标志性硬脆外层带焦糖香气与微苦，内部湿润香软，搭配的芋泥浓郁绵密，具芋头清香。

Hues Canele芋头可丽露带焦糖香气，芋泥绵密，清香可口。（特约黄𬀩捷摄）

不再匆忙买面包

姐妹陈思霖（34岁）和陈思慧（30岁）从居家烘焙开始，接着在荷兰通道熟食中心摊位和贩卖机售卖日式盐面包。今年7月，她们创办Butter Town Breakfast Club烘焙咖啡馆。陈思霖说：“我们想提供一个让顾客坐下慢慢用餐的空间，不像我们其他门店和自动售卖机，只能匆匆购买面包。”

烘焙咖啡馆靠近门口处的墙面，有一段讲述品牌故事的文字，还有一幅两姐妹在荷兰通道熟食中心摊位合影的画作。她们还将当年在熟食中心摊位使用过的第一台烤箱搬到店里，作为承载品牌记忆的陈列品。

陈思霖（左）陈思慧的烘焙咖啡馆，为顾客提供一个慢享餐点的空间。（特约黄𬀩捷摄）

三大畅销面包有：日式盐面包（$2.90）、蒜香奶油芝士日式盐面包（$4），及咖椰牛油日式盐面包（$3.50）。

Butter Town Breakfast Club三大畅销口味：日式盐面包（左起）、蒜香奶油芝士日式盐面包，以及咖椰牛油日式盐面包。（特约黄𬀩捷摄）

如果只能选一款：日式盐面包。一般传统日式盐面包富有嚼劲，这里的则口感松软蓬松，充满醇厚奶香味，面包底部烤得焦脆油润。

Butter Town Breakfast Club日式盐面包充满醇厚奶香味。（特约黄𬀩捷摄）

新鲜出炉香味扑鼻

到Daily Artisan & Bakery买面包，可以看到开放式厨房里，烘焙师忙着烘焙的过程，还能闻到刚出炉面包的香气。

Daily Artisan & Bakery设有开放式厨房，顾客可以看到面包烘焙过程。（特约黄𬀩捷摄）

店长李中超（ 29岁）说， 店主陪女儿到英国伦敦看学校时，在酒店早餐品尝了当地酸种乡村面包和酸种吐司后，觉得酸种面包较美味，并因此对酸种面包制作工艺产生浓厚兴趣，创办了Daily Artisan & Bakery，售卖酸种面包、贝果和法式牛油面包等。

店里也推出特色产品，如玫瑰风味面包和玫瑰可颂挞，提供传统与创新的不同选择。贝果搭配奶油芝士和玫瑰，散发清新独特的玫瑰香气。李中超说：“我们希望在产品中融入一些法式元素，所以部分面包采用法式烘焙工艺。法国给人的印象是浪漫，而玫瑰正好代表浪漫与优雅，所以我们也将玫瑰融入面包烘焙中，创造有特色的产品。”

三大受欢迎面包有：核桃法式牛油面包（$7.80）、玫瑰乳酪贝果（$5.80），及桑椹玫瑰乡村面包（$5.80）。融合桑椹、蔓越莓和玫瑰等食材的桑椹玫瑰乡村面包，在酸种乡村面包基础上加入果香和花香元素，整体风味更丰富。

Daily Artisan & Bakery三大人气面包是桑椹玫瑰乡村面包（左起）、玫瑰乳酪贝果，及核桃法式牛油面包。（特约黄𬀩捷摄）

如果只能选一款：核桃法式牛油面包。柔软面包加入核桃和卡士达酱，味道细腻，同时带有核桃香脆口感。奶油的香甜与核桃的坚果香气相辅相成。

Daily Artisan & Bakery核桃法式牛油面包，奶油的香甜与核桃的香气相辅相成。（特约黄𬀩捷摄）

▲田Bakehouse

地址：#01-54 Hong Lim Complex, 531 Upper Cross St S050531

▲Good Luck Bagels

地址：#02-41 Hong Lim Complex, 531 Upper Cross St S050531

▲Hues Canele

地址：4 Sago Lane #02-123 S050004

▲Butter Town Breakfast Club

地址：261 South Bridge Road S058810

▲Daily Artisan & Bakery

地址：#01-K93 People’s Park Complex, 1 Park Road S059108