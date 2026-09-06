荷兰村一带，个性小吃店、咖啡馆与精致餐馆林立，主要分布在荷兰路、罗弄力步（Lorong Liput）和罗弄曼蒙（Lorong Mambong）三条交织的街道上。这一带依坡而建，道路蜿蜒。罗弄力步位于斜坡下方，沿路而下聚集众多早午餐选择，从厚实饱满的特色贝果（bagel）、热腾腾出炉的港式蛋挞，到烘焙点心与精品咖啡，应有尽有。

贝果Q弹夹馅澎湃

如果吃腻了一般吐司面包，不妨换个口味吃贝果。

这家烘焙店的自制贝果，口感超Q弹，富有韧性，越嚼越能品出面包香气。贝果百搭，口味多变，店家的配料非常澎湃，层层叠叠的夹馅颇为浮夸。

除了招牌口味如“Personal Best”（$17）之外，品牌在其他地点的烘焙店，各有独家口味与夹馅。人气之选Personal Best的夹馅，包括午餐肉、花生酱、荷包蛋、炸薯饼和辣味aioli酱，堪称暖心食物的代表。

荷兰村店的独家口味是“What She Order？”（$18），夹馅包含炸鱼配切达芝士、塔塔酱、青椒参峇酱、红洋葱和炸刺山柑，宛如炸鱼薯条的面包变奏版。

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手工贝果口感Q弹，内陷丰盈。（黄靖晶摄）

食客也可自选贝果夹馅，涂上喜欢的果酱、芝士酱或调味酱，再搭配各式生鲜蔬果与肉类，风味千变万化。

主打贝果的Two Men Bagel House，提供各式贝果口味与配料选择。（黄靖晶摄）

店家每天上午8时至11时推出早餐套餐，共有四款贝果口味，皆配以炸马铃薯饼和咖啡。食客点“Schmears Breakfast”（$10），可选搭配贝果的抹酱。“Spamrise”（$17）贝果夹有午餐肉、荷包蛋和切达芝士，充满午餐肉的咸香味。Egg O’Clock（$14）贝果伴有西式炒嫩蛋、辣味aioli酱、切达芝士，凸显鸡蛋的湿润顺滑。

受欢迎的Scramageddon（$17）贝果，配料包括小茴香猪肉饼、西式炒嫩蛋和烟熏蛋黄酱，一口咬下，炒嫩蛋的软嫩与肉饼的扎实形成强烈对比，整体风味丰盈饱满。

▲Two Men Bagel House

地址：Holland Village 17D Lor Liput S277731

泰昌饼家茶餐厅的招牌蛋挞，酥脆香滑。（互联网）

港式蛋挞牛油飘香

到泰昌饼家茶餐厅，必然要尝它的著名香港蛋挞（$2.40）。传统牛油曲奇饼皮厚度适中，带有浓郁牛油香气。蛋液内馅软嫩光滑，蛋香与奶香交融，甜度控制得较为温和，吃来不觉腻口。

其他经典港式烘焙还有鸡肉派（$3.30）和菠萝包（$2.60）等，当然还要配上一杯港式丝袜奶茶或鸳鸯，才算得上一餐完整的港式茶点。

▲泰昌饼家茶餐厅

地址：Holland Village 31 Lor Liput S277742

怡昌园粉面家有多种口味的河粉，吃法随心。（互联网）

怡保河粉可干可汤可咖喱

餐馆的主打之一是怡保河粉（$7.80起），多种口味选择，包括招牌滑鸡、鸡丝、油鸡、叉烧到冬菇等，可以选择干、汤或是咖喱酱。喜欢吃咖喱酱的话，这里还有本地较少见的特色小吃怡保咖喱猪肠粉（$8）。咖喱汤汁味道浓厚，却不掩盖猪肠粉的滑爽米香。

▲怡昌园粉面家

地址：Holland Village 31 Lor Liput S277742

细品一杯拿铁，沉浸在咖啡馆的日系禅意里。（黄靖晶摄）

自家烘焙精品咖啡

咖啡馆的日系禅意室内风格，让人想放慢脚步，细品一杯咖啡。

店内配备专业的烘焙设备，自家烘制咖啡豆。菜单上有手冲咖啡、意式浓缩咖啡等选项。推荐以哥斯达黎加（Costa Rica）阿基亚雷斯庄园咖啡泡制的拿铁（$7.50），它带有温和、干净的柑橘类明亮酸质。如果想搭配甜点，建议点桂皮糖面包卷，跟拿铁或黑咖啡都匹配。

▲Cafe Idaki

地址：Holland Village 17A Lor Liput S277731