槟城极乐寺和升旗山附近，有一档美味又实惠的娘惹香料饭“源娘惹饭”（Guan Nasi Ulam）。它没有华丽的摆盘，只有朴实的家常滋味，却带来最贴近生活的感动。

阿源夫妻清晨就开始备料，2015年开业至今，赢得街坊好口碑。（陈爱薇摄）

第一次上午11时抵达，摊位已收拾干净，看不出营业过痕迹。咖啡店其他摊主告知，香料饭早在上午9时就卖光。隔天上午7时多到，摊前已排起长龙。眼看前头顾客一买便是好几包，饭桶里的黄姜饭随一勺勺舀出而渐渐见底，教人好不担心。

总算“抢”到两盘饭，刚坐下准备享用，便见摊主向陆续到来的顾客宣布香料饭售罄，当时不过上午8时多。

切丝香草大方铺满盘

摊主阿源先舀一份黄姜饭，配上四分之一个咸蛋，再交给太太撒配料。山佬叶、九层塔、薄荷叶、黄姜叶切丝，为米饭铺上一层绿意；再撒上洋葱碎、姜花、炒椰丝和参峇辣椒。拌匀后，每口都带着香草微苦的清香，咸蛋、参峇辣椒和炒椰丝各添一抹鲜明。各种味道彼此交融又不失个性，整份香料饭吃来清新爽口，丰富而平衡。

各式香草丝、姜花、椰丝、参峇辣椒和洋葱，是一盘经典香料饭不可或缺的重要食材。（陈爱薇摄）

这份香料饭只售5令吉（约1.60新元），还可另加一条炸鱼，价格介于2至3令吉（不到1新元）。摊主说都是做街坊生意，不能卖太贵。

甘望鱼炸得焦香，鱼肉鲜甜，仍保有水分。（陈爱薇摄）

甘望鱼以亚参水和黑酱油等腌制后，下锅油炸。表面炸得焦香，鱼肉依然保有水分，鲜甜滋味也没有流失。黄姜饭售罄后，摊位还剩下十多条炸鱼。骑着电单车前来的街坊，一买就是两三条，转眼间也销售一空。

这么传统实在的打包方式，你是否也回味？（陈爱薇摄）

许多业者碍于香草货源难寻，加上前期处理费时费工，不愿放太多。摊主颇为自豪地说，他的香料饭向来不吝于加入大量香草丝，好些还是自家种植的。他最近新添购一台切丝机，希望不久的将来能准备更多香料饭，卖得晚些。

手工制作固然可贵，但将香草切成等宽细丝确实费劲，长时间维持同一姿势，对身体更是负担。摊主愿意借助机器减轻劳累，以便更从容地经营下去，对食客来说是福音。唯有这样，我们才有机会持续尝到这份用料不吝啬的香料饭。

源娘惹饭早上7时开业就排长龙，通常8时多就卖完。（陈爱薇摄）

▲源娘惹饭

地址：嘉宾餐室（Kedai Kopi Kapi）, 610-Q Jln Paya Terubung, Kampung Pisang, 11500 Ayer Itam, Pulau Pinang, Malaysia

营业时间：上午7时至售完为止（通常是上午8、9时）；周一、农历初一和十五休息