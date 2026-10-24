现代日式美食选择多样化，不限于寿司拉面，结合西餐的上菜形式，符合人们外出用餐时的喜好。

本地餐饮集团Cloud Restaurant Group旗下最新餐馆AO，提供融合日料和西餐特点的休闲餐饮概念。

AO的厨房由集团餐饮总监荒木盛志（Takeshi Araki）领军。他曾于已歇业的米其林一星新加坡现代割烹餐馆Esora任主厨，现在继续将厨艺匠心投入在创作新菜单。

他说：“构思每一道菜时，我们都会自问这种组合是否自然和谐。我们的目标是让食客不再去思考这属于哪个菜系，而是纯粹享受美味。”

荒木盛志凭借精致餐馆的从业经验，为AO餐馆的菜品注入新的创意。（餐馆提供）

大厨功力依旧，以新颖的上菜方式带来新鲜感。

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寿喜烧和牛卷（$28）一改寿喜烧火锅的吃法，换成饭卷。微炙的牛肉入口软嫩，蛋酱和炸蒜片提味。鲷鱼拉面（$28）属新创拉面，一般拉面以肉类为主，换成鱼肉后，与新加坡人熟悉的鱼片米粉汤有相似之处。乳白色的鲷鱼浓汤搭配剑鱼肉、黑蒜油和柚子，鲜美不腻。

鲷鱼拉面是创意口味，类似鱼片米粉汤。（餐馆提供）

糯米酿鸡翅外皮酥脆可口。（餐馆提供）

推荐一道适合共享的小菜糯米酿鸡翅（$22）。熟悉荒木盛志的菜品，或会联想起他之前在精致餐馆的版本，这回味道虽不同，美味却不减。糯米混搭日本短米，以鲣鱼汤底烹制，加入鸡肉、牛蒡和松露。炸鸡翅的脆皮做法，加入中餐粤菜常见的步骤，浇糖醋水后风干，才下油锅炸。

甜点焙茶黑芝麻提拉米苏（$16），为经典意式甜点注入黑芝麻香气，味道和谐。

AO餐馆的地点比较隐秘，给人闹中带静的感觉。入口位于豪杰大厦建筑外侧，进门先为同属一个集团的Cloudmills烘焙坊，往里走才是用餐区。多合一的餐饮空间相当便利，饱餐后还能外带烘焙点心回家。

▲AO

地址：1 Claymore Drive Claymore Rd #01-01 S229594

电话：80926532

IG：@ao.restaurant