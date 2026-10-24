即日起至10月31日，新加坡富丽敦酒店（The Fullerton Hotel Singapore）和香港富丽敦海洋公园酒店（The Fullerton Hotel Ocean Park Hong Kong）合作，于前者的自助餐馆Town Restaurant呈现经典香港美味。

由香港富丽敦海洋公园酒店副主厨呂巧丽主理，菜式汇集港式茶餐厅、邻里小吃和街头美食，包括：避风塘虾肉、腊味猪肉砂锅饭、猪排焗饭、咖喱鱼蛋、沙爹牛肉面等，为餐馆的海鲜自助餐Treasures of the Sea锦上添花。

港式小吃和甜品也不容错过，有双皮奶、杨枝甘露、鸡蛋仔等。饮料少不了港式奶茶，可自选加入红豆和仙草，清凉解暑。

此外，海鲜自助餐也包括户外烧烤肉类。用餐时间为傍晚6时30分至晚上10时。星期二至四成人$98++，小孩$49++；星期五和六，成人$118++，小孩$59++。餐馆设有幸运抽奖，奖品包括国泰航空飞机里程积分、四天三夜香港富丽敦海洋公园酒店住宿、The Courtyard下午茶等。

欲知详情，可拨电：68778911，或电邮：dining-rsvp@fullertonhotels.com。