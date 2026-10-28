ION Orchard的食代馆（Food Opera）完成开业以来最大规模改造，以1970年代老乌节路为设计灵感，汇聚传统老字号、米其林推荐和MasterChef新加坡冠军主理品牌等，并首度引入零售概念区Orchid Gallery，让食客在品尝本地风味之余，也能把新加坡特色带回家。

走进重新开幕的食代馆，仿佛瞬间回到1970年代。理发店、裁缝店、唱片店、照相馆……一个个充满年代感的店面沿着食阁展开，只是店里卖的不是旧时商品，而是承载本地饮食记忆的熟悉滋味。

位于爱雍·乌节的地下4层（ION Orchard B4）的食代馆经过三个月翻新后重新开幕，这是开业以来最大规模的改造，不只是更换食档，更是重新设计了整个空间。楼面面积2万平方英尺的空间现在可容纳约600人用餐。

翻新后的食阁共有30个摊位和品牌，包括25个餐饮摊位及五个零售品牌；其中，有18个是新面孔。从传承数十年的老字号，到由新一代业者经营的人气摊档，再到获米其林认可的餐饮品牌，食代馆以新旧交融的阵容，让不同世代的风味在同一屋檐下相遇。

代代相传的古早味

（从左至右）第一街炒虾面、立兴潮州鱼圆面和华英传统牛肉之家的菜肴，让食客一次过品尝著名的古早味。（食代馆提供）

焕新后的食代馆精选十个传统品牌，其中有几家更是首次进驻食阁。

立兴潮州鱼圆面自1968年从小推车起步，如今已传至第二代。招牌鱼圆以100%黄尾鱼制作，搭配自制辣椒酱和猪油渣拌面。

第一街炒虾面同样来自家族传承，由著名第一街潮州鱼汤第二代接班人经营。招牌炒虾面使用熬煮超过六小时的虾汤炒制，延续自1988年以来的家族手艺。

此外，第一次入驻食阁的老字号还包括：

华英传统牛肉之家：创于1948年，过去曾在香格里拉等酒店供应招牌海南牛肉粉，以浓厚酱汁著名。这是品牌首次以独立店面的形式进驻食阁。

民众白卤面：拥有93年历史、以招牌兴化卤面闻名，深受许多本地名人喜爱，如今由第四代掌门人掌舵延续传统古早味。

新派餐饮与人气之选

（从左至右）Berempah Bros、丰威巴生肉骨茶和立师傅烧腊，也为食代馆添加更多人气美食。（食代馆提供）

除了老字号，食代馆也迎来多个获奖品牌和人气摊档。

特色椰香饭摊Berempah Bros由新加坡版《顶级厨师》（MasterChef）第二季冠军庄耀崴主理，首次进入食阁，招牌香料饭和炸鸡以浓郁香料为特色，把较讲究的餐馆式烹调水准带进食阁。

此外，连续10年获米其林推荐的阿二炖汤和连续三年获必比登推荐的泰国家常菜MP Thai也加入阵容。

肉骨茶爱好者不能错过丰威巴生肉骨茶，这里既有正宗巴生式药材肉骨茶，也有以砂拉越白胡椒熬出浓郁汤底的潮州式肉骨茶。

由新一代业者经营的客家帮快线，延续客家菜传统，带来养生杂粮擂茶饭和酿豆腐等暖心经典。另外还有以排长龙闻名的立师傅烧腊，以及由著名夜来香潮州粥团队推出的夜来香咖喱家常饭。

从现场制作到打包“本地记忆”

全新的Orchid Gallery是食代馆首次加入的零售及生活空间。（食代馆提供）

翻新后的食代馆打破了传统食阁的边界，让部分料理的制作过程成为用餐体验的一部分。

在立兴潮州鱼圆面，食客可在特定时段观看鱼圆和鱼饺现场手工制作。传统手艺不再只存在于食谱和记忆里，而是以看得见的方式呈现在食客面前。

土司工坊在这里开设了品牌首家现场烘焙咖啡豆的概念店，并特别推出口感更柔和的新配方“Nanyang Supremo”。食客可以近距离看到咖啡从烘豆到冲泡入杯的过程，提升体验。

土司工坊推出新配方咖啡“Nanyang Supremo”，以更柔和的风味开启南洋咖啡新选择。（食代馆提供）

全新概念店面宝（Treasure Bakery），融合英国烘焙传统和南洋风味，推出牛肉牧羊人派、伯爵茶蔓越莓卷、蓝莓挞等烘焙点心，为充满怀旧气息的空间注入一丝现代感。

食代馆的“第一次”，不只发生在餐饮上。全新的Orchid Gallery是食代馆首次加入的零售及生活空间，集合五个本土品牌：传统潮州糕点老字号泰茂栈（Thye Moh Chan）、国民咸蛋零食品牌IRVINS、主打娘惹家传风味的Tiap Tiap、榴梿甜品专家Shun Dat，以及以新加坡主题伴手礼店I Love SG。

食代馆开幕优惠

在焕新后的食代馆，无论是品尝古早味、米其林美食与糕点零食，还是选购本地特色纪念品，食客都能享有一站体验，把南洋风味与新加坡记忆一并带回家。

Food Republic x YeoMama独家tingkat餐盒。（食代馆提供）

在10月15日至12月31日期间，到Orchid Gallery消费满$80（最多凭三张同日单据），即可获赠Food Republic x YeoMama的独家tingkat餐盒。礼品数量有限，送完即止。

食代馆

地址：2 Orchard Turn, B4-04 ION Orchard, Singapore 238801

营业时间：每天早上10时至晚上10时

【本文由食代馆呈献】