最近在外走动时，常听到这样的声音：商场新开食店大多来自同个国家，整条街都是同类型餐馆。前阵子饭局上有人提出，政府应该像管理组屋那样，在商场实施配额制，保护本地餐饮品牌和商家。

很巧，2026年10月工人党盛港集选区议员林志蔚副教授也在国会上提出，购物中心、咖啡店及小贩中心应保留一定比例摊位，给经营本地美食及符合清真标准的马来群岛料理。出租店面的公共机构与政府附属机构应带头调整租赁安排，如更注重餐饮选项。

能源、贸易及工业部兼文化、社区及青年部高级政务部长刘燕玲回应道，政府干预私人商业租赁活动，会影响自由市场供需，业主可能因此选择不租给餐饮业者，也降低业主维持店面良好条件的动力。另外，建屋局出租店面已参照价格与素质准则，把业者素质纳入考量，不再是价高者得。

组屋向来由政府规管，店屋和商场还是“市场说了算”。即使让本地业者优先租用，或以优惠价租得店面，“吃得下来吗”还是一个问号。

地点理想的店面，月租动辄数万元，还得支付三个月押金、装修费、员工薪金、水电杂费。同时预留至少三个月营运资金，以应付开业初期可能没有盈利的情况。前期投入很可能就要100万元，多少本地业者口袋有这么深？

本土业者仍有优势

一些商场管理者指出，本地餐饮种类依然多元，只是消费者往往更关注某类型餐馆，而忽略熟口熟脸的品牌，形成餐饮种类失衡的观感。

说实在，哪些是本地餐饮品牌或商家，一般消费者有多少人能分得清？举例来说，我曾试吃过的西班牙菜、现代欧式料理、西餐和娘惹菜餐馆，幕后老板原来是中国人。主打中国菜的餐馆，则好些是本地注册公司或由已入籍新加坡人经营。

餐馆菜系、品牌背景与经营者身份未必画上等号，过度纠结表象，意义不大。新加坡作为国际美食汇聚地，市场不可能由单一类型餐饮独占，消费者仍期待尝试不同风味。外来业者带来竞争，也有可借鉴之处，如系统化管理和高效率出餐。本地商家在寻求扶持的同时，也得精进自强、灵活应变；甚至开拓不同路线，避免与财力雄厚经营者正面交锋。

土生土长业者其实有自己的优势，例如长年建立的熟客关系和街坊口碑。不妨多用这些无形资产，从饮食文化和生活记忆出发，将难以复制的元素转化为品牌价值；同时不忘为老味道注入新意，成为年轻一代愿意追寻的食尚。市场风向可以改变，有些情怀与味道已深植，不会轻易被抹去。