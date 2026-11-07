秋季正值大闸蟹最肥美之时，本地中餐馆纷纷在这个菊黄蟹肥的季节推出大闸蟹珍馐，既有传统中式风味，也融入创意新元素。李白的菜品丰富多彩，从经典的古法蒸大闸蟹，到新登场的大闸蟹粉玉液带子丸，还有精致的五道式套餐；满福苑则以大闸蟹做成炒饭和红油抄手等，展现其多变风味。

五道套餐显大闸蟹丰腴

喜来登酒店（Sheraton Towers Singapore）中餐馆李白即日至11月30日，呈献七道单点大闸蟹佳肴，以及午餐和晚餐皆可享用的五道式套餐。

今年的亮点菜品是多道创新佳肴：大闸蟹粉玉液带子丸（$88）、大闸蟹粉花胶（$48）、大闸蟹粉鲈鱼多士（$28）和大闸蟹粉芙蓉福袋（$36）。此外，食客可品尝到多道经典招牌菜，包括招牌古法蒸大闸蟹（$88）、人气大闸蟹粉焖水晶河粉沙煲（$98），以及大闸蟹粉小笼包（$28）。由于大闸蟹性寒，餐馆将随餐奉上暖胃热姜茶。

大闸蟹粉玉液带子丸（左）与大闸蟹粉花胶，呈现出多层次而奢华醇厚的口感。（餐馆提供）

推荐大闸蟹五道式套餐（每人$238），每日午餐和晚餐时段均可享用，尝尽大闸蟹的美味。套餐包括：大闸蟹粉小笼包拼鲈鱼多士、大闸蟹粉玉液带子丸、红酒鲜菌和牛礼盒、大闸蟹粉焗大扇贝稻庭面和姜茶桂花冻。

第一道大闸蟹粉小笼包鲜美爆汁。蟹黄和蟹膏富含脂质，蒸熟后化入汤汁中，咬开外皮，鲜甜金黄汤汁瞬间涌出。小笼包里的猪肉馅鲜甜软嫩，承接了蟹粉的浓烈，让整体口感更加饱满、有厚度。

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大闸蟹粉玉液带子丸令人回味。带子丸口感Q弹滑嫩，海鲜清甜不抢戏，却奠定了鲜美基调；外层裹着饱满的蟹粉浓汁，再配上燕窝的奢华，巧妙融合带子的清鲜与蟹粉的浓鲜。

大闸蟹粉鲈鱼多士（左）和大闸蟹粉芙蓉福袋，口感清爽轻盈。（餐馆提供）

盛于天然扇贝壳中的大闸蟹粉焗大扇贝稻庭面，摆盘赏心悦目。壳内是肥美的大扇贝与甘香的大闸蟹粉，吸饱蟹粉鲜美汤汁的稻庭面则垫于其下。焗烤后，面条与扇贝表面裹着蟹粉，带出微微焦香，入口是沙沙、细腻的丰腴感。大扇贝的纯粹清甜，与蟹粉的浓烈形成鲜明对比。稻庭面本身味道清淡，质地滑溜筋道，把浓稠蟹粉汁牢牢裹住，让每一口面都充满蟹香。

套餐以姜茶桂花冻画上完美句号。入口先是清甜雅致的桂花香气，伴随桂花冻爽滑Q弹的质地，带来清爽微甜的初调。随之是姜茶特有的温热辛辣感，散发丝丝暖意，余韵带有回甘。

▲李白

地址：Sheraton Towers Singapore，39 Scotts Rd S228230

电话：68395623

大闸蟹炒饭奢华升级

新加坡Frasers House豪华精选酒店中餐馆满福苑，即日至11月30日，在午餐和晚餐时段推出大闸蟹菜单。

满福苑的清蒸阳澄湖大闸蟹，突显珍贵蟹品的鲜美。（餐馆提供）

清蒸阳澄湖大闸蟹（每100克，$43.50起）以传统烹饪手法，突显珍贵蟹品的鲜美风味。创意料理中，加入大闸蟹肉的金镶银蟹粉金虾酱炒饭（$48），奢华度倍增。粒粒分明的炒饭，裹满金黄蛋液，散发浓郁蛋香和高温爆炒带来的镬气。蟹黄的沙感和微甜、蟹肉的丝丝鲜美，为炒饭增添一层厚重的蟹鲜。

蟹粉红油抄手（$48）的馅料融合蟹粉与鲜肉，带有鲜明的海鲜回甘与肉香；淋于其上的红油，兼具辣椒的焦香和花椒的微麻，刺激味蕾却不掩盖蟹味，层次丰富。

▲满福苑

地址：Frasers House, a Luxury Collection Hotel, Singapore，二楼，80 Middle Rd S188966

电话：68251008